Wie sicher sind Pirnas Stadtfestbesucher?

Bislang gab es keine Hinweise auf wie auch immer geartete Aktionen, die den Jahreshöhepunkt trüben oder die Gäste gefährden könnten. Oberbürgermeister Hanke sagt: „Wir wollen allen Besuchern des Stadtfestes das Gefühl der Sicherheit geben.“ So soll die Polizei von Freitag bis Sonntag sehr präsent sein und wird das gesamte Gelände in der Altstadt bestreifen. Bereits im Vorfeld sind bei einer Sicherheitskonferenz unter dem Dach der Tourismusgesellschaft mögliche Gefährdungsszenarien besprochen worden. Alle Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt haben einen kurzen Draht zueinander. Verzichtet wird auf Betonblöcke, sogenannte Nizzasperren, gegen eventuelle Attacken mit Fahrzeugen, aber auch auf Taschenkontrollen. Dennoch: „Jeder kann zur Sicherheit beitragen“, sagt der OB.

Wo bekomme ich als Besucher des Stadtfestes Hilfe?

Eine wichtige Rolle übernimmt beim Stadtfest der DRK-Kreisverband Pirna, der mit einem Leitwagen am Untermarkt an der Nordseite des Rathauses vertreten ist. Verlieren sich Eltern und Kinder aus den Augen, können sie sich dort an die Mitarbeiter wenden, um eine Suche zu starten. Am Wagen laufen auch aktuelle Wetterprognosen über den Bildschirm, was helfen soll, im Fall eines schweren Gewitters zu reagieren. Eine weitere feste Station unterhält das DRK am Kreisverkehr an der Elbe, hinzu kommen noch Fußstreifen, die von der DRK-Jugendgruppe und von der Wasserwacht bestritten werden.

Ansprechpartner sind zudem auch Polizisten, Ordnungsamtsmitarbeiter und die Vertreter eines privaten Sicherheitsdienstes, den das Rathaus engagiert hat. Das Unternehmen gilt als erfahren und betreute schon in den Vorjahren das Stadtfest, den Markt der Kulturen und Großveranstaltungen in anderen Städten.Aus taktischen Gründen wird nicht verraten, wie viel Einsatzkräfte an den drei Tagen unterwegs sind. Man kann aber davon ausgehen, dass etliche Dutzend in das Sicherheitskonzept eingebunden sind. Die Feuerwehr Pirna ist in erhöhter Alarmbereitschaft und setzt während des Stadtfestes mehr Personal in der Hauptwache ein.