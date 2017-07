Wie sicher sind die Busse der VGM? Der Brand eines Reisebusses mit 18 Toten schreckte die Branche und die Kunden auf. Auch ein Bus der VGM brannte im April in Mehltheuer aus.

Völlig ausgebrannt ist ein Bus der Verkehrsgesellschaft Meißen am 4. April in Mehltheuer. Alle Fahrgäste, darunter 20 Schüler, konnten sich retten, es wurde niemand verletzt. Die Insassen eines Reisebusses auf der Autobahn nahe Müncheberg hatten weniger Glück. Es gab 18 Tote und viele Verletzte. © Sebastian Schultz

Die Bilder des ausgebrannten Busses auf der Autobahn 9 nahe dem oberfränkischen Müncheberg werden wohl viele im Kopf behalten. 18 Menschen kamen am 3. Juli bei diesem Unfall ums Leben. Einige Insassen stammen auch aus dem Landkreis Meißen. Der Bus war am Morgen aus Sachsen in Richtung Gardasee gestartet.

Auch ein Bus der Verkehrsgesellschaft Meißen fing kürzlich Feuer, brannte Anfang April in Mehltheuer (Gemeinde Hirschstein) völlig aus. An Bord waren vor allem Schüler, die von der Oberschule in Stauchitz nach Hause fuhren. Glücklicherweise gab es hier keine Verletzten oder gar Toten. Die etwa 20 Schüler und die anderen Fahrgäste konnten sich retten, weil der Fahrer rechtzeitig bemerkte, dass aus dem Motorraum am Heck des Fahrzeuges plötzlich Flammen schlugen. Der Fahrer hielt den Bus an und öffnete die Türen, so dass alle Fahrgäste den Innenraum schnell und unversehrt verlassen konnten. Auch in diesem Fall hatte sich der Brand schnell auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet. Der Vorfall löste eine Debatte aus, wie sicher die Busse der VGM sind. Geschäftsführer Rolf Baum beruhigt. Dieser Brand sei der erste in der Geschichte der Verkehrsgesellschaft. Gemessen an der jährlichen Fahrleistung von 9,4 Millionen Kilometern, die die 104 eigenen und 75 Busse von Subunternehmern und Fremdfirmen zurücklegen, sei das Risiko äußerst gering, bei einer Busfahrt verletzt zu werden. Pro Jahr seien Busse der VGM in durchschnittlich 70 Unfälle verwickelt, meist durch Fremdverschulden. Dabei gibt es zwischen 15 und 20 verletzte Fahrgäste. „Meist handelt es sich um ältere Leute, die im Bus zum Beispiel durch Notbremsungen stürzen“, so Rolf Baum.

Und dennoch räumt der VGM-Chef ein, dass solch ein Brand wie in Mehltheuer theoretisch immer wieder passieren kann, zumal die Brandursache nicht geklärt ist. „Der Bus ist derart verbrannt, dass die Brandermittler keine Spuren mehr finden konnten“, sagt er. So kann über die Ursache nur spekuliert werden. Nach wie vor geht man von einem technischen Defekt aus. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass durch auslaufendes Öl und elektronische Funken der Brand ausgelöst wurde. Auch ein Reifen fing schnell Feuer. Zwar sind alle Busse mit zwei Feuerlöschern ausgerüstet, doch die hätten hier nicht ausgereicht, um diesen Brand einzudämmen. „Solche Löschversuche sind nur erfolgreich, wenn der Brand schnell entdeckt wird und sich noch nicht ausgebreitet hat. Das war hier nicht der Fall“, so Rolf Baum. Das Löschen gelang erst der schnell eintreffenden Feuerwehr, die den Brand mit Schaum erstickte. Der neun Jahre alte Bus hatte einen Zeitwert von rund 80 000 Euro. Neu kostete solch ein Fahrzeug etwa 220 000 Euro.

Die Verkehrsgesellschaft Meißen verfügt über 104 eigene Busse der Marken Mercedes, MAN, Solaris und Sepra sowie zwei Reisebusse. Letztere werden jeweils zur Hälfte für den Linienverkehr und für Gesellschaftsfahrten eingesetzt. Im Gegensatz zu den normalen Linienbussen verfügen die Reisebusse über ein Abstandsradar. Der bremst die Fahrzeuge automatisch ab, wenn ein Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten wird. Ein solches System hätte möglicherweise den Unfall auf der Autobahn in Oberfranken verhindern, zumindest aber mildern können.

Doch auch bei Linienbussen gibt es Sicherheitsmaßnahmen. So sind zwölf Notausstiege vorhanden. Neben der Front- und der Heckscheibe, sind das weitere zehn Scheiben, die im Notfall mit einem Hammer eingeschlagen werden können, damit die Fahrgäste den Bus schnell verlassen können. Ein Problem ist, dass diese Nothämmer mitunter gestohlen werden.

Weil die Brandursache des Busses in Mehltheuer unklar ist, kann die Verkehrsgesellschaft auch keine besonderen Vorsorgemaßnahmen treffen. Die Leitungen für Diesel und Öl werden seit jeher regelmäßig auf Dichtheit überprüft. „Generell werden Busse über das gesetzliche Maß hinaus vorbeugend kontrolliert“, so Rolf Baum. Nach Informationen des VGM-Chef habe noch nie ein Mercedes-Bus wie dieser in Mehl-theuer gebrannt.

Fazit des VGM-Chefs: Die Busse sind sicher. Einen Rückgang der Fahrgastzahlen habe es ebenso wenig gegeben wie besorgte Anfragen von Fahrgästen. „Auch Pkw brennen ab. Das erregt dann aber nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie ein Busbrand“, so Baum.

