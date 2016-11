Wie sich Rot und Schwarz bei der Rente aufstellen Andrea Nahles im Rentenspagat. Mit der Union will die SPD-Ministerin noch etwas hinkriegen - etwa die Ost-West-Angleichung. Vom SPD-Chef lässt sie sich zugleich in Richtung Rentenwahlkampf treiben.

Bundessozialministerin Andrea Nahles scheiterte in der Koalition mit ihrem Konzept des fixierten Rentenniveaus. © dpa

Der Nebel über der deutschen Rentenbaustelle lichtet sich. Die CSU hat für den Wahlkampf die Mütterrente, die SPD milliardenschwere Versprechen für Arbeitnehmer - und die CDU will eigentlich nichts Größeres bei der Rente ändern. Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) gibt sich bei der Vorstellung ihres Rentenkonzepts am Freitag in Berlin zwar arglos: Über Wahlkampfthemen habe die SPD noch nicht entschieden. Doch die Ministerin selbst läutet zugleich den Rentenwahlkampf ein.

„Man kann entweder alles so lassen, wie es ist“, sagt Nahles. „Oder man sagt: Wie schaffen wir Verlässlichkeit?“ Man kann das als Seitenhieb auf die CDU von Angela Merkel verstehen, auf die Kanzlerin, der Kritiker ein ewiges „Weiter so“ vorwerfen. Der CDU-Vorstand hatte konkretere Ansagen zur Rente aus dem Leitantrag für den CDU-Parteitag in zehn Tagen gestrichen. Übrig blieb vor allem die Aussicht, die betriebliche und private Altersvorsorge zu stärken.

Dagegen kommt das Gesamtkonzept von Nahles wuchtig daher: 46-Prozent-Haltelinie beim Rentenniveau bis 2045, 25-Prozent-Grenze beim Beitragssatz, Solidarrente mit einem Aufschlag auf die Grundsicherung für Geringverdiener, Pflicht-Absicherung Selbstständiger - Kosten: mehr als elf Milliarden Steuergeld zusätzlich pro Jahr.

Nahles meint, es habe viele Gespräche gegeben vor dem Rentengipfel am Donnerstagabend im Kanzleramt. Sie hätte es, so sagt sie, gern gehabt, wenn man sich dort auf langfristige Haltelinien geeinigt hätte. „Insoweit bin ich enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, das konsensuell zu verabreden.“ SPD-Chef Sigmar Gabriel dürfte sich freuen: Er hat die Rentendebatte ebenso wie CSU-Chef Horst Seehofer im Frühjahr angezettelt. Nahles störte das damals. „Also hat mich mein Parteivorsitzender angespornt“, sagt sie mit sanfter Ironie. Jetzt hat die Sozialministerin geliefert. Und die SPD kann aussuchen, was sie davon im Wahlkampf hochzieht.

Die Gewerkschaften treiben die SPD dabei weiter an. Zwar würde das Rentenniveau ohne Reform bis 2045 von 48 auf 41,7 Prozent sinken. Doch selbst das von Nahles gewünschte Verhältnis der Rente zum Lohn von 46 Prozent reicht nicht, findet der DGB. Sarah Wagenknecht und die Linke formulieren das noch weit drastischer.

Wer wo steht, ist jetzt klar. Merkel-Vertrauter Volker Kauder (CDU) beschreibt die Wirtschaftslage als stabil. „Insofern ist die Situation beim Rentenniveau wesentlich besser als zunächst angenommen.“ Die Beschlüsse des Rentengipfels reichten erstmal aus. „Große Möglichkeit, einen Rentenwahlkampf zu führen“, sieht er nicht.

Die Kanzlerin selbst hat bei der Ankündigung ihrer erneuten Kandidatur zwar erklärt, die Bundestagswahl werde schwierig wie keine andere seit der Wiedervereinigung: „Wir werden es mit Anfechtungen von allen Seiten zu tun haben.“ Von rechts, also der AfD, von links auch. Bei der Rente könnte der CDU gleichwohl bald wieder ein Wohlfühl-Wahlkampf wie 2013 vorgeworfen werden. Ob weitreichende Versprechen besser ankommen, ist aber offen.

Auch Seehofer ist entschieden: Die Mütterrente soll wieder Wahlkampfschlager sein. Mit ihr hat die CSU, wie sie meint, schon letztes Mal die Wahl gewonnen. Nun sollen auch Mütter, die vor 1992 Kinder geboten haben, mehr bekommen. „Die Mütterrente bleibt für uns auf der Tagesordnung“, verkündet CSU-Landeschefin Gerda Hasselfeldt.

Nun ist es nicht so, dass die Koalition nichts mehr hinbekommen hätte bei der Rente. Künftige Rentner mit Erwerbsminderung sollen im Schnitt 50 Euro mehr pro Monat bekommen, wenn auch erst bis 2024 aufwachsend. Und die Renteneinheit von Ost und West kommt, allerdings komplett erst 2025. Doch schon wenige Stunden nach dem Koalitionsgipfel bricht ein Streit darüber los, woher die jährlich dann zunächst fast vier Milliarden Euro dafür kommen sollen.

Aus Steuermitteln, sagt Nahles. „Von dieser Grundlage sind wir selbstverständlich ausgegangen.“ Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) lässt ausrichten: „Wir gehen davon aus, dass die Finanzierung aus dem System der Rentenversicherung erfolgt.“ Am Freitagnachmittag kündigen die Ministerien von Nahles und Schäuble an, darüber weiter verhandeln zu müssen. Auch über die Solidarrente wollen SPD und Union in den nächsten Wochen weiter reden. An einen Durchbruch in diesem für die SPD wichtigen Punkt glaubt kaum jemand. (dpa)

