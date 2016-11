Wie sich Löbau-Ost verändert

Wie geht es mit dem Abriss von Wohnblöcken weiter? Der nächste Block ist der in der Händelstraße mit den Hausnummern 1-11. Er wird im Frühjahr 2017 abgerissen. Damit bestätigte Wobau-Chefin Heinke bereits bekannte Pläne. Der Umbau hatte diesen Sommer begonnen, als das Haus Händelstraße 13-19 abgetragen wurde. Frau Heinke gab bekannt, dass die Gebäude Mozartstraße 19-23 und Lortzingstraße 48-54 die nächsten sein werden, die verschwinden sollen. Das soll im Jahr 2018 so weit sein. Daher wurde jetzt die Einwohnerversammlung einberufen, um die Mieter zu informieren.

Was bedeutet das für die Mieter? Die Menschen, die in diesen Gebäuden wohnen, müssen umziehen. Sie werden Anfang 2017 ihre Kündigungen erhalten, erklärte die Wobau-Geschäftsführerin. Je nach Alter des Mietvertrags werden die Kündigungsfristen drei, sechs oder neun Monate betragen – je länger jemand in seiner Wohnung lebt, umso länger hat er Zeit, auszuziehen. Enddatum ist aber der 31. Oktober. Bis dahin sollen die Blöcke leer sein. Das hängt mit den Vorbereitungen für den Abriss zusammen. Nach dem Auszug der letzten Mieter müssen Leitungen abgebaut und etliche andere Dinge erledigt werden, bevor dann 2018 die Abrissbagger anrücken können.

Wohin können die Mieter umziehen? Grundsätzlich haben sie auf dem Wohnungsmarkt die freie Wahl. Die Wobau hat aber großes Interesse, die Mieter in ihren Häusern zu behalten, betonte Frau Heinke. Sie bat darum, dass die Mieter sich Termine bei der Wobau geben lassen, wo nach geeigneten freien Wohnungen geschaut werden kann. Die Wobau hat Gebäude in Löbau-Ost, in -Nord, -Süd und saniert derzeit auch mehrere Gebäude in der Äußeren Bautzner Straße. Diese soll mit dem Bau der Kreisverkehre verkehrsberuhigt und als Wohnlage aufgewertet werden. Von den Mietern aus der Händelstraße, die bereits umziehen mussten, seien 80 Prozent bei der Wobau als Vermieter geblieben.

Erhalten die Menschen Unterstützung? Die Wobau kann die Umzüge nicht finanzieren, das wurde am Mittwochabend klar herausgestellt. Es gebe auch keine gesetzlichen Grundlagen, aus denen ein solcher Anspruch abgeleitet werden könne. Dennoch betonte Andrea Heinke, dass ihr Unternehmen den Mietern so weit wie möglich entgegenkommen will. Das könne gerade bei Älteren Hilfe der Hausmeister beim Möbel- und Kistentransport sein. Auch mit beauftragten Möbelfirmen bei den Umzügen in der Händelstraße habe man gute Vereinbarungen treffen können, so Frau Heinke. Zudem sei die Wobau gern beim Suchen neuer Wohnungen in den Beständen des Vermieters behilflich.

Warum werden die Blöcke überhaupt abgerissen? Der Leerstand in Löbau-Ost macht der Wobau zu schaffen. Während die ganze Stadt 1990 noch knapp 23 000 Einwohner hatte, sind es jetzt rund 15 000. Im Jahr 2025 könnten noch 13 000 Menschen hier leben. Planer Volker Augustin betonte, dass sich Zu- und Wegzüge in der Kernstadt einigermaßen die Waage hielten. Größeren Leerstand gebe es in Löbau-Nord – der sich dort aber eingepegelt habe – und massiv in Löbau-Ost. Dort werden 2020 nur noch die Hälfte der Menschen leben, die 1990 dort wohnten. Von ehemals 818 Wohnungen stand schon voriges Jahr ein Drittel leer – Tendenz deutlich steigend. Ungenutzte Wohnungen sind für die Großvermieter ein doppeltes Problem: Auf der einen Seite fehlen die Mieteinnahmen, auf der anderen Seite laufen trotzdem Kosten auf. Würde der Abriss nicht erfolgen, müssten deswegen irgendwann die Mieten drastisch steigen und die Wobau hätte trotzdem kein Geld zum Sanieren, skizzierte Geschäftsführerin Heinke. Der Leerstand koste die Wobau rund eine Million Euro pro Jahr – bei einem Jahresumsatz des Unternehmens von rund sieben Millionen.

Wie wird Löbau-Ost einmal aussehen? Planer Augustin hat für das Viertel ein Konzept entworfen, das das Wohnviertel wieder attraktiv machen soll. Deshalb werden jetzt nicht die Blöcke abgerissen, die sowieso schon fast leer sind. Das würde eine Zerstückelung bedeuten, die nicht ästhetisch wäre und wegen langer Leitungen für Strom und Co. zudem teuer aufrechterhalten werden müsste. Also holt der Planer, vereinfacht gesagt, das Grün vom Löbauer Berg stärker in die Straßenzüge. Vor allem die Blöcke Richtung Löbauer Berg, Friedenshain und Süd-Ost rücken in den Blick, wenn es um Abrissfragen geht. So soll das Gebiet auf eine für die heutige Zeit sinnvolle Größe schrumpfen. Gleichzeitig soll dem Viertel ein annehmbares Gesicht erhalten bleiben. Die Blöcke entlang der Achse Mozartstraße/Ecke Haydnstraße gelten als unverzichtbar. Nur an den äußeren Enden will der Stadtplaner kürzen. Zudem bleiben Schule und Kita ebenfalls bestehen. So soll Löbau-Ost vor allem für Familien attraktiv gemacht werden.