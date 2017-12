Wie sich ein Monster durch die Bücher frisst Lesen ist für Kinder wichtig. Und wenn dann auch noch ein liebenswertes Wesen kommt, wird es auch noch lustig.

Andrea Reimann (Mitte) von der Stadtbibliothek Sebnitz betreut das Leseprojekt in der Förderschule Ehrenberg. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Ein kleines gelbes Büchermonster namens Nibbels knabbert sich in die Herzen der Ehrenberger Förderschüler. Der kleine Kerl wird durch seine Vorleserin Andrea Reimann von der Stadtbibliothek Sebnitz lebendig. Mit Mimik und Gestik nimmt sie die Schüler der ersten bis vierten Klassen mit in die Welt der Bücher. Die Stadtbibliothek in Sebnitz unterstützt die Ehrenberger Förderschule bei der Anti-Gewaltwoche. Und so kam auch der Kontakt zu diesem besonderen Projekt zustande. Das wird gerade durch den Bibliotheksverband für Förderschulen angeboten und auch gefördert. „Wir haben natürlich sofort zugesagt. Denn solche Projekte sind für unsere Schüler wichtig“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Bärbel Ziemann.

Bereits im November war der Schriftsteller Ralph Torsten Lincke mit seinem Programm „Kinder sind Erfinder“ für die ersten bis vierten Klassen in der Schule. Und eben jene Schüler durften nun auch Nibbels kennenlernen. Er knabbert Seife an, am liebsten aber Bücher. Und damit sind die Geschichten verloren. Doch das muss nicht sein, lernen die Schüler in diesem neuen Leseprojekt. Denn wenn sie lesen und Geschichten erzählen, gehen diese nicht verloren. Die Ehrenberger Förderschule arbeitet auch im neuen Jahr mit der Stadtbibliothek weiter zusammen und nutzt deren Angebote, um so spielerisch das Lesen und das Erzählen zu fördern.

