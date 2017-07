Wie Sebnitz mehr Gäste locken will

Im Rahmen einer Kooperation mit der Nachbarkommune Neustadt will Sebnitz die Errichtung eines Bike-Parks im Gebiet zwischen Rugiswalde und dem Sport- und Freizeitzentrum Solivital forcieren. „Gerade im Hinblick auf die zunehmende Zielgruppe der Aktivurlauber könnte man mit solch einer Attraktion auch Anreize zur Saisonverlängerung setzen“, heißt es im Tourismusfahrplan 2025 der Stadt. Ein Bike-Park in dieser Ecke war schon einmal im Gespräch, wurde aber nie verwirklicht. Als weiteres Ziel nimmt sich Sebnitz vor, das Radwegenetz besonders für E-Bikes zu erweitern. Hier wächst die Nachfrage.

Schnelles Internet ist für viele Gäste längst ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl ihres Urlaubsorts. Den Breitbandausbau sieht die Tourismusabteilung der Stadt Sebnitz deshalb als zentralen Aspekt an. „Die Verfügbarkeit von funktionierendem und schnellem WLAN kann die Zufriedenheit der Gäste sehr schnell extrem steigern“, schreibt Tourismuschef Julian Ipsen in seinem Entwurf für den Fahrplan 2025. WLAN sollte deshalb in Sebnitz flächendeckend verfügbar sein. Nach langem Ringen können Gäste mittlerweile zentral über die städtische Website ihre Zimmer buchen. Mittelfristig sollen will die Stadt mindestens 80 Vermieter von diesem Angebot überzeugen. Zudem soll die Kommunikation über Social-Media-Kanäle wie Facebook ausgebaut werden.

Zertifikate für Wanderwege, Unterkünfte und Tourist-Infos

Qualitätssiegel und Zertifikate von Branchenverbänden sind nach Ansicht der Tourismusverantwortlichen nicht nur ein wichtiges Mittel zur Vermarktung, sondern stellen auch die Qualität sicher. Ein Zertifikat erhält nur, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Die Tourist-Information in Sebnitz will die Stadt deshalb vom Deutschen Tourismusverband mit dem Titel „Geprüfte Tourist-Information“ zertifizieren lassen. Zudem soll die Anzahl der zertifizierte Unterkünfte mittelfristig um ein Viertel steigen. Ähnliches streben die Touristiker auch für einige Wanderwege an. Demnach könnte der Panoramaweg entlang der alten Hohen Straße oder der Flößersteig im Kirnitzschtal mit der Marke „Wanderbares Deutschland“ zertifiziert werden, welche der Deutsche Wanderverband vergibt. Damit will Sebnitz längerfristig an den Titel als Wanderhauptstadt vom Deutschen Wandertag 2016 anknüpfen.

Einwohner können noch bis 31. August ihre Ideen für die Tourismusstrategie einreichen. Der Fahrplan 2025 steht zum Download unter sebnitz.de/fahrplan2025 bereit und liegt gedruckt in den Tourist-Informationen aus.