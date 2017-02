Wie Schüler jedes Thema verstehen Ulrich Nagel hat sein drittes Buch geschrieben. Mit dem will er zum Nachdenken über die Erziehung und Bildung anregen.

Innerhalb von 17 Jahren hat der Roßweiner Ulrich Nagel sein drittes Buch geschrieben. Während die ersten beiden Lehrbücher waren, beschäftigt sich das Dritte mit der Bildung in Deutschland im Allgemeinen und Speziellen. © André Braun

Ist die Bildung noch zu retten? Dieser Frage geht der Roßweiner Autor Ulrich Nagel in seinem dritten Buch nach. Er selbst hat schon einige Erfahrung mit der Bildung gesammelt – nicht immer gute. Der studierte Elektroingenieur hat an der Fachhochschule in Roßwein Studenten unterrichtet. „Dann habe ich angefangen Nachhilfe zu geben“, erzählt der 67-Jährige. Dabei habe er auch bei verschiedenen Schülerhilfen gearbeitet. Allerdings jeweils nicht lange. Denn die Pädagogen dort hätten gefordert, den aktuellen Lehrplan aufzuarbeiten. Er habe aber seine Methode angewandt. Die basiere auf dem logischen, sachkomplexen Aufbauen der Wissenschaften. Das heißt, Schüler begreifen einfache Strukturen besser.

Als Beispiel nennt Nagel die Mathematik. „Alle Rechenstufen sind Sonderfälle der Addition und Subtraktion“, sagt er. So liege der Ursprung von 3 mal 4 in 4 plus 4 plus 4. Bei ihm lernen die Schüler Mathematik nicht, sondern begreifen sie, meint er. Inzwischen gibt er nur noch privat im Altkreis Döbeln, aber auch in Mittweida, Riesa und Meißen Nachhilfe.

Sein neues Buch sei eine kritische Betrachtung der Bildung. Gleichzeitig beschreibt er einen Weg, wie Bildung besser gelingen könne. Ulrich Nagel ist überzeugt, dass viele didaktische Vorgänge wie Motivation oder individuelle Förderung überflüssig werden, wenn trotz der unterschiedlichen Auffassungsgabe der Schüler eine für alle verständliche Vermittlung des Stoffs angewandt werden würde. Dazu sei ein logisch klarer, zusammenhängender, komplexer Aufbau des Themas notwendig. Die derzeitigen Lehrpläne seien unlogisch und sachlich zerrissen.

Das Buch ist im Eigenverlag mit einer Auflage von vorerst 250 Stück erschienen. In den nächsten Tagen will es Ulrich Nagel den Buchhandlungen in der Region Döbeln anbieten. Die ersten beiden Werke von Nagel waren Lehrbücher für Physik und Mathematik. Während er im ersten den Stoff bis zur zehnten Klasse zusammenfasst, soll das zweite Grundschülern ebenso wie Abiturienten als Leitfaden dienen.

Vorstellung des Buches „Bildung – ein Deutschland-Märchen“: 24. März, Roßwein, Hotel Stadt Leipzig; 27. April, Döbeln, Hotel Bavaria; 28. April, Leisnig, Stadtgut.

