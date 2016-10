Wie Schüler ihre Stadt sehen Stadtansichten haben Schüler für einen Wettbewerb zu Papier gebracht. Die ersten Sieger stehen schon fest.

Mit dieser Collage beteiligten sich Siebtklässler aus der Waldheimer Förderschule an dem Malwettbewerb der François Maher Presley Stiftung. Auch Texte zum Thema „Waldheimer Ansichten“ waren gefragt, sind aber bisher nicht eingereicht worden. In den nächsten Monaten ist dafür noch Gelegenheit. © Collage/privat

Waldheim hat viele schöne Ansichten – diese im Bild festzuhalten, dazu hat die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur Mitte des Jahres aufgerufen. Inzwischen liegen dem Stiftungsvorstand erste Ergebnisse vor. Laut François Maher Presley haben sich Schüler aller drei Schulen beteiligt.

So haben Siebtklässler der Waldheimer Förderschule unter anderem eine Collage eingereicht. „Gemalt wurde mit Wasserfarben im Kunstunterricht, die letzte Bearbeitung erfolgte als Hausaufgabe“, so Schulleiter Heiko Felgener. Die Collage, an der Ramon-Pascal, Dave, Daniel, Oxana, Laura und Florian mitarbeiteten, zeigt das Rathaus, die alte Sparkasse, die Kirche, den Bahnhof und die Bahnhofsbrücke sowie die Andreas-Hecht-Straße. „Als Vorlage dienten Fotos“, so der Schulleiter. Er weiß inzwischen, dass eine Arbeit aus seiner Schule zu den Monatsgewinnern gehört. Ausgezeichnet mit einem Büchergutschein wird außerdem eine Arbeit, die aus der Oberschule kommt. Wer die Preisträger sind, verrät Presley allerdings nicht. „Die Gewinner werden im Amtsblatt veröffentlicht.“ Der Wettbewerb läuft noch weitere fünf Monate.

Unterdessen unterstützt die Stiftung des deutsch-syrischen Autors Presley auch Kinder, die ansonsten aus wirtschaftllichen Gründen kaum Zugang zu Konzerten haben, mit Eintrittskarten für das Klezmer-Konzert. Dann spielt das Freiberger Ensemble Harts un Neschome am 30. Oktober im Ratssaal sein Programm „Di Musik klingt asoj schejn“. „Denn eines der Hauptanliegen unserer Stiftungsarbeit ist es, Jugendliche an die deutsche Kunst und Kultur heranzuführen, damit auch eine Integration in die Gesellschaft zu fördern“, so Presley. So konnte Förderschul-Leiter Heiko Felgener vier Schüler damit überraschen, dass sie kostenlos das Konzert besuchen können. „Sie haben sich im Schulchor eingeschrieben, lieben Musik, haben aber noch nie ein Konzert im klassischen Sinne besucht“, sagt er.

