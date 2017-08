Wie schmeckte Luthers Zeit? So nah an Luther und seiner Zeit wie an diesem Wochenende in Arnsdorf dürften Veranstaltungen rund ums Thema Reformation wohl selten gewesen sein.

Vom Regen ließ sich Pfarrer Martin Roth nicht schrecken – und kurz darauf kehrte die Sonne zurück nach Arnsdorf. © Bernd Goldammer

Hier waren wirklich alle Sinne gefragt. Die Besucher konnten die Zeit Luthers sogar schmecken … Die evangelischen Gemeinden aus Arnsdorf, Fischbach und Wallroda hatten ein wirklich besonderes Wochenende organisiert, um das Thema Reformatioon tatsächlich ins Hier und Heute zu holen. Freitagabend waren die Besucher in Wallroda sozusagen zu einem Abendessen mit Martin Luther eingeladen. Spanferkel gab es. Mit Sauerkraut und Erbsenbrei. Ja, Luther wusste zu leben. Und an der Tafel im Wallrodaer Pfarrhof war dann auch zu erleben, wie sich das mit mittelalterlicher Musik und Darstellern aus Luthers Lebenszeiten anfühlt.

Sonnabendvormittag wurde dann gewandert. Von Wallroda aus ging es hinüber ins Arnsdorfer Karswaldbad. Mit durchnässtem Talar traf auch Martin Roth, der Pfarrer der Kirchgemeinde, ein. Ein kräftiger Sommerregen war übers Arnsdorfer Land gegangen. „War der Aufwand, den die Kirchgemeinde unternommen hat, umsonst?“, fragten sich manche mit Blick auf den Wolkenbruch. Der Pfarrer Roth begegnete dem mit einem breiten Lächeln. Er wusste, dass zwei Stunden später der Himmel aufreißen wird. Die Wetter-Apps sind eben doch ganz nützlich …

Historisches Landleben im Rödertal

Es war ein spannender Nachmittag; und das nun bei wirklich strahlendem Sonnenschein. Historisches Landleben im Rödertal gab es hier nun zu sehen – und zu erleben. Drucktechnik wie zu Zeiten von Johannes Gutenberg; gerade für Luther sehr wichtig. Denn so konnte nicht nur gesagt, sondern auch gedruckt werden, was gesagt werden musste. Ohne Gutenbergs Erfindung hätte sich Luthers Bibelübersetzung ins Deutsche nicht so rasend schnell verbreiten können.

Die Organisatoren hatten sich das historische Stück für diesen Tag in Görlitz ausgeliehen. Viele Kostüme waren für den Auftritt im Karswaldbad genäht worden. Denn Höhepunkt des Nachmittags war dann die Aufführung des Musicals „Luther“ von Wolfgang Simon und Dieter Wendel. Die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde begeisterten die Zuschauer – mit mitreißender Spielfreude und mit stimmlicher Qualität des Chores.

Sonntagfrüh ging es dann nach Fischbach weiter. Nach dem Festgottesdienst wurde im Pfarrgarten ein Apfelbäumchen gepflanzt. Auch das im Sinne Luthers …

