Wie schlimm steht’s um den Gasthof? Gemeinderäte beklagen Schäden an dem Gebäude auf dem Berg Oybin. Sie fordern mehr Aktivitäten vom Pächter.

Der Berggasthof auf dem Oybin. © Matthias Weber

Der Bauzustand des Berggasthofs auf dem Berg Oybin ist jetzt Gegenstand eines Beschlusses im Gemeinderat gewesen. In ihrer jüngsten Sitzung haben die Räte einstimmig entschieden, dass sich die Gemeinde Rechts- und Sachbeistand zum Vollzug des Untererbbaurechtsvertrag mit dem Pächter des Gasthofs einholt.

In jüngster Zeit ist der Zustand des Berggasthofes wiederholt Thema im Oybiner Gemeinderat gewesen. Von Schäden am Dach und kaputten Regenrinnen ist dabei die Rede, und von alten Toilettenanlagen. Doch gesprochen wird über den Zustand des Gasthofes bereits seit mehreren Jahren. Die Gemeinderäte sehen dabei den Pächter in der Pflicht. „Wir laufen dem Problem seit 2010 hinterher“, sagt Kirsten Clausnitzer (FVV Oybin). „Es gibt für den Pächter nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten.“ Dem stimmt Ralph Richter (CDU) zu: „Auf dem Berg muss etwas passieren. Es kann nicht sein, dass die Gemeinde am Ende die Reparaturen bezahlen muss“, sagt der Gemeinderat. Der Berg Oybin samt Burg- und Klosteranlage und Berggasthof ist Eigentum der Stadt Zittau.

Stadt und Gemeinde Oybin haben einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen, den die Gemeinde einhalten muss. Nun soll die Olbersdorfer Verwaltung als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Leitung des Oybiner Eigenbetriebes Rechts- und Sachbeistand zur Umsetzung des Untererbbaurechtsvertrages hinzuzuziehen. Dabei soll besonders die Werterhaltung des Gasthofes kontrolliert und gegebenenfalls rechtlich durchgesetzt werden. Die Gemeinde zahlt für diesen externen Beistand 5000 Euro. (SZ/se)

zur Startseite