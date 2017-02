Wie sauber ist die Luft in Döbeln? Seit Mitte Januar belastet Feinstaub die Luft in Sachsen. Schuld daran ist auch das Wetter.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Schönstes Winterwetter, kaum Niederschlag, ab und zu ein paar Wolken – doch das Wetter hat auch seine Tücken. Die Hochdruckwetterlage sorgt schon seit dem 19. Januar für schlechte Luft in Teilen Sachsen. Das teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mit.

Doch nicht nur das Wetter belastet die Luft. Heizanlagen und Industrie aus Polen verstärken zurzeit die Feinstaubbelastung noch, wie LfULG-Sprecherin Karin Bernhardt sagt. Aufgrund einer östlichen Luftströmung, die seit dem 1. Februar vorherrscht, wird der Feinstaub aus dem Osten bis in den Freistaat hereingetragen.

An einigen Messstationen Sachsens stiegen die Werte auf 70 bis 110 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der EU-Tagesgrenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Vor allem in Görlitz, Zittau und an der Messstation Leipzig-Lützner Straße sind die Grenzwerte in den vergangenen Tagen immer wieder überschritten worden. Wie genau die Werte in Döbeln sind, kann nur errechnet werden, wie Karin Bernhardt erklärt. In der Region selbst fehlt eine eigene Messstation. Von den Bedingungen her am ähnlichsten lasse sich die Region mit den Stationen Leipzig-West sowie Dresden-Winckelmannstraße vergleichen. Lagen die Werte in den vergangenen Tagen unter 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wurde an beiden Stationen am Freitagvormittag der Grenzwert geringfügig überschritten. Das war insgesamt in Leipzig-West bisher in diesem Jahr an vier Tagen so, in Dresden-Winckelmannstraße an neun Tagen. „Erlaubt sind 35 Tage pro Jahr“, sagt Karin Bernhardt.

Trotz dieser Werte sei die Luft in der Region laut der LfULG-Sprecherin nicht so stark belastet wie in den andern Regionen. Eine Besserung der Situation sei angesichts der angekündigten Wetterlage nicht in Sicht. „Menschen, die besonders sensibel darauf reagieren, sollten vorübergehenden auf Ausdauersportarten im Freien verzichten“, empfiehlt Karin Bernhardt. Kurzfristig etwas gegen die Belastung zu unternehmen, sei schwierig. Bisher habe es von der EU auch noch keine Sanktionen gegeben, wenn die Grenzwerte an mehr als 35 Tagen überschritten worden sind.

Die hohe Feinstaubbelastung aufgrund der Witterung und Luftströmung sei nichts Ungewöhnliches. „Es kommt immer mal wieder vor. In den letzten Jahren hatten wir nur nicht solche Winter“, so Bernhardt.

