Wie rollt’s in Zukunft in der Oberlausitz? Landrat Michael Harig will bei Bus und Bahn neue Wege gehen – und setzt dabei auch aufs Teilen.

Ein Mann mit Blick in die Zukunft: Bautzens Landrat Michael Harig durfte am Steuer eines Elektroautos schon einmal Probesitzen. Doch nicht nur das Auto, auch der öffentliche Nahverkehr wird aus Sicht des Politikers weiterhin eine wichtige Rolle im Landkreis Bautzen spielen. © Archivfoto: SZ/Uwe Soeder

Ohne Auto geht nichts, schon gar nicht auf dem Land. Daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Richtig ist aber auch: ohne den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geht’s ebenso wenig. Das weiß auch Michael Harig. Der CDU-Politiker ist Landrat und aktuell Chef der beiden im Landkreis agierenden Verkehrsverbünde Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) und Oberes Elbtal (VVO). Im Interview erklärt Michael Harig, wie er sich die Zukunft des Nahverkehrs im Kreis Bautzen vorstellt.

Politiker sind viel unterwegs – meist mit dem Auto. Herr Harig, haben Sie mal drüber nachgedacht, selbst in einen Bus oder Zug zu steigen?

In den Bus weniger, in den Zug mehr. Leider ist Sachsen generell schlecht an überregionale Zugverbindungen angebunden. Durch Umstiege wird zu viel Zeit verloren. Das Auto ist oft die einzige Alternative.

Auch im Kreis Bautzen halten viele den ÖPNV für nicht sonderlich attraktiv ...

An den Hauptstrecken erfreut sich der ÖPNV steigender Beliebtheit. Schlechter sieht es an Nebenstrecken oder in Gegenden aus, die recht dünn besiedelt sind. Die Angebote, die sich vielfach nach den Schulstandorten richten, sind für normale Nutzer zu wenig attraktiv. Hinzu kommt, dass gerade in Ostdeutschland auch ein gewisser sozialer Nimbus mitschwingt. Das Auto ist für viele immer noch „das liebste Kind“.

In den vergangenen Jahren verschwanden Bahnstrecken, wurde der Busverkehr ausgedünnt. War das aus heutiger Sicht politisch wirklich sinnvoll?

Die Fahrplankilometer, welche wir jedes Jahr bestellen, lassen das von Ihnen formulierte Zurückfahren der Leistungen nicht erkennen. Auch in moderne Fahrzeuge, Haltestellen und Fahrgastinformationssysteme wurde sehr stark investiert. Natürlich tut es mir um jede verschwundene Bahnstrecke leid. Es stellt sich aber die Frage, ob unsere Vorfahren vor 150 Jahren die Bahntrassen so gebaut hätten, wenn die Mobilität wie heute vorhanden gewesen wäre. Ein Kilometer Zug kostet zehn Euro Zuschuss. Allein im Zvon bestellen wir jährlich 4,5 Millionen Kilometer. Wir dürfen die Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen. In den ländlichen Räumen ist das weitaus schwieriger als in Ballungsgebieten.

Als Zvon-Chef haben Sie die Schließung von Bahnstrecken mitzuverantworten. Bereuen Sie diese Entscheidungen?

Ja und nein. Das Ja bezieht sich auf nicht mehr vorhandene Direktverbindungen in die Sächsische Schweiz oder nach Hoyerswerda von Bautzen aus gesehen. Das Nein auf die Strecken, die zwar schön sind, aber eben von den Menschen nicht oder viel zu wenig nachgefragt werden.

Derzeit gibt es in kleinen Orten entlang der Bahnlinien große Aufregung, weil dort künftig weniger Züge halten sollen. Können Sie die Sorgen der Bürgermeister und Einwohner verstehen?

Natürlich kann ich das verstehen. Wir sind aber noch nicht am Ende der Diskussion. Der Nahverkehrsplan wird überarbeitet, und ein zweites Mal ausgelegt. Wir benötigen einen Kompromiss zwischen schnellen Verbindungen nach Dresden, Görlitz oder Zittau und einer bedarfsgerechten Bedienung auch kleiner Haltepunkte.

In der Region leben immer mehr ältere Menschen, die künftig mehr denn je auf den ÖPNV angewiesen sein könnten. Muss das Angebot deshalb nicht schon jetzt erweitert werden?

Das tun wir mit dem neuen Nahverkehrsplan. So wird beispielsweise ein sogenanntes Plus-Bus-Konzept erarbeitet. Mit diesen Bussen, die stündlich verkehren sollen, werden attraktive Verbindungen zwischen den Städten und Gemeinden und hin zu den größeren Bahnhalten geschaffen.

Sie selbst haben schon mehrfach darauf verwiesen, dass der ÖPNV in der Oberlausitz ganz neu gedacht werden muss. Was stellen Sie sich konkret dazu vor?

Unsere Städte sind von allen Himmelsrichtungen über Staats- oder Bundesstraßen erreichbar. Wenn auf diesen Straßen im Halbstundentakt Busse verkehren, müssen wir nur die Frage beantworten, wie wir die Menschen aus den dazwischen liegenden „Kuchenstücken“ auf schnellstem Wege zur nächstgelegenen Haltestelle und zurückbringen. Bürgerbusse, die Einbeziehung unserer Taxibetriebe oder auch Mitfahrzentralen im örtlichen Maßstab könnten Lösungen sein. Die Digitalisierung und flächendeckende Nutzung von Smartphones über alle Altersgrenzen hinweg kann hier zu Lösungen führen, die zu einer deutlichen Verbesserung des Angebots führt.

Die Kreise Bautzen und Görlitz sind aktuell Teil eines Modellprojekts, in dem es auch um die Zukunft der Mobilität geht. Was ist davon zu erwarten?

Wir sind erst am Anfang der Projektarbeit. Bei Regionalkonferenzen wollen wir die Ideen der Menschen aufnehmen. Bei der Mobilität der Zukunft geht es nicht nur um Bahn oder Bus. Es geht um Handel und Versorgung, Medizin und Pflege und die entsprechende Erreichbarkeit der Angebote. Und auch die Ökonomie des Teilens spielt eine Rolle – also Carsharing, Bürgerbusse oder die bereits erwähnte Mitfahrzentrale. In den Modellregionen gibt es deutschlandweit viele gute Ansätze. Wir sollten nicht den Anspruch haben, das Fahrrad neu zu erfinden – sondern das zu praktizieren, was sich anderorts bewährt hat.

Car-Sharing-Anbieter scheuen mit Blick auf die Rentabilität bislang den ländlichen Raum. Braucht es da eine Anschubfinanzierung durch den Kreis?

Ich glaube, dass eine Finanzierung nicht das erste Problem ist. Zunächst geht es um Ideen und Angebote, die von den Menschen angenommen werden. Wenn es dann an einer Anschubfinanzierung fehlt, muss darüber gesprochen werden.

E-Bikes erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Welchen Stellenwert werden diese künftig im Alltag haben?

Im E-Bike-Bereich ist die Energiewende bereits geschehen. Mehrere Millionen Räder wurden verkauft – Tendenz stark steigend. Das E-Bike ist allerdings nur eine Ergänzung der Mobilität. Radfahren bleibt auch mit Elektroantrieb wetterabhängig.

Zugleich setzen E-Bikes eine Infrastruktur voraus. Radwege, Ladestationen ...

Daran müssen die Städte und Gemeinden arbeiten. Das gilt übrigens auch für die Ladeinfrastruktur für Autos. Durch die hohe Eigentumsquote im ländlichen Raum haben viele die Möglichkeit, ihr Rad oder Auto zu Hause aufzuladen. Wohnungsmieter, von denen es in den Städten viele gibt, brauchen aber eine öffentliche Ladeinfrastruktur. Städte und Gemeinden, Stadtwerke und Energieversorger sind aufgefordert, dieses Geschäftsfeld zu erkennen.

Experten sehen gerade in dünn besiedelten Räumen große Chancen für autonome Fahrzeuge. Ist eine Modellstrecke nicht auch im Landkreis denkbar?

Das ist durchaus vorstellbar. Mit unserem Breitbandausbau schaffen wir gerade die technischen Voraussetzungen.

Zurück ins Heute. Sie streben die Fusion der Verkehrsverbünde VVO und Zvon an. Wie ist der Stand der Dinge?

Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Derzeit laufen Gespräche mit allen Beteiligten. Mein Ziel ist es, die Entscheidungsgrundlagen bis Jahresende erarbeitet zu haben.

Gespräch: Sebastian Kositz

