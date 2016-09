Wie reist sich’s als Großfamilie um die Welt? Am 1. September ist Familie Otto nach Bali aufgebrochen. Jetzt sind die Wachauer um einige Erfahrungen reicher.

Mandy und Enrico Otto aus Wachau sind inzwischen mit ihren Kindern auf Bali gelandet. Einige unvergessliche Erlebnisse haben sie schon hinter sich. Foto: privat

Es gibt so einige Dinge, die Kindern mehr Spaß machen als Erwachsenen. Mopedfahren im dichten Verkehr von Denpasar gehört offenbar dazu. „Den Kindern bereitet es Freude, ich musste mich erst überwinden“, schreibt Mandy Otto auf ihrer Facebook-Seite von der Insel Bali in Indonesien. Denpasar ist die größte Stadt der Insel und dorthin waren die sieben Wachauer vor drei Wochen aufgebrochen. Es ist die erste Station ihrer einjährigen Weltreise. Überhaupt muss es im Straßenverkehr dort gewöhnungsbedürftig zugehen: „Dauernd hupt es, denn die Balinesen fahren viel auf Gehör. Mit der Hupe warnen sie die anderen Auto- und Rollerfahrer.“

Schlafen konnten die fünf Kinder und die zwei Erwachsenen allerdings schon in der ersten Nacht hervorragend. Trotz Lärm. Die Familie hatte ja gut 30 Stunden Flug und mehrere Schrecksekunden hinter sich. Das ging schon in Tegel los. Baby Tamo war nicht auf der Passagierliste. „Da wir den Flug vor seiner Geburt gebucht hatten, mussten wir ihn nachbuchen. Zum Glück konnten wir die Unterlagen vorzeigen und durften nach einigen Minuten doch unsere Koffer aufgeben“, schreibt Mandy Otto. – Und der nächste Zwischenfall ließ nicht lang auf sich warten. Beim Boarding fehlten die Karten von Henri und Colin. „Da waren es nur noch 15 Minuten bis zum Start. Durch die Diskussionen um Tamos Platz hat die Schaltermitarbeiterin vergessen, uns die Karten für die beiden Jungs zu geben. Also, immer alles nachzählen. Bei sieben Personen gar nicht so einfach. Die Karten wurden neu gedruckt und endlich ging es hinein ins Flugzeug.“

Sensation für Chinesen

Nach einer Zwischenlandung in Istanbul ging es auf den eigentlichen Langstreckenflug in die indonesische Hauptstadt Jakarta. „Die Kinder schliefen bald ein und auch ich bekam etwas Schlaf. Nur Henris Magen tat der Flug nicht gut und so war die Papiertüte sein bester Freund. Den ganzen Tag haben wir in der Luft verbracht und wir sehnten uns alle nach einem richtigen Bett.“

Aber auch Jakarta war nur eine Zwischenstation und auch hier gab es wieder Probleme mit Tamo, aber durch die Hilfe vieler Indonesier konnte er dazugebucht werden. Zwischendurch waren wir eine Sensation für die Chinesen. Sie umringten und fotografierten uns. Wir kamen uns vor wie Berühmtheiten.“ Gegen Mitternacht balinesischer Zeit landeten wir Sieben endlich in Denpasar. Nur raus aus dem Flughafen. Die tropische Luft wehte uns erstmals um die Nase.“

Die Erkenntnisse aus der langen Reise: Fliegen mit Baby geht leichter als gedacht. „Tamo habe ich bei Start und Landung gestillt, so hatte er keine Probleme mit dem Druckausgleich. Bei unserem fast Zweijährigen war es schwieriger. Er wollte lieber zur Mama und keinesfalls bei Papa angeschnallt werden. So gab es doch einige Tränen und Versuche der anderen Passagiere, das Schreien abzustellen. Nein, er wollte nichts trinken und nein danke, er möchte auch kein Bonbon haben.“

Mit Koffer voller Spielzeug

Zweite wichtige Erkenntnis: Einen teuren Extraplatz für das Baby kann man sich sparen. „Das Schlafen mit Kindern auf dem Schoß ist natürlich nicht so sehr bequem, dennoch haben die Kleinen dadurch gut schlafen können. Wir würden also jederzeit wieder so reisen und nicht extra einen teuren Platz für ein Baby oder Kleinkind buchen. Außerdem lohnt es sich nicht, einen Koffer voller Spielzeug mitzunehmen. „Völlig unnötig. Wir öffneten ihn kein einziges Mal. Ein paar Kleinigkeiten in der Handtasche reichten völlig aus. Wir bekamen von den Fluggesellschaften immer ein kleines Geschenk für die Kinder und dieses war sehr spannend für sie. Ganz wichtig, immer etwas zum Knabbern für die Kinder dabei haben.

Nach einer Nacht in Denpasar ist die Familie in den Norden der Insel umgezogen. „Hier haben wir alle zusammen ein großes Zimmer, einen großen Pool und sind direkt am Meer. Eine Bootstour zu Delfinen stand ebenfalls schon auf dem Programm. Die Verbindung zur Heimat halten wir mit skypen, also dem Telefonieren übers Internet. Am Abend waren wir gemeinsam mit unseren Bekannten deren balinesische Freunde besuchen. Ansonsten lassen wir uns die Sonne auf den Bauch scheinen.“

Die Ottos waren Anfang September zu ihrer Weltreise aufgebrochen. Für ihre Reise nutzen Mandy und Enrico Otto die Elternzeit. Ihnen ist die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern wichtig. „Im Alltag ist das ja nicht so möglich“, sagen sie. (SZ)

