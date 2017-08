Wie Raucher der Zigarette entsagen Das Klinikum Pirna hilft in einem sechswöchigen Kurs beim Entwöhnen.

Wer dem Glimmstängel entsagen möchte, kann sich im Klinikum Pirna helfen lassen. © dpa

Mit einem neuen Kurs will das Klinikum Pirna Rauchern helfen, von der Zigarette loszukommen. Unter Leitung von Luise Scholz aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie wird zunächst das Rauchverhalten jedes Teilnehmers analysiert. Außerdem vermitteln Fachleute Basiswissen zum Thema Nikotin und geben Tipps, was Entwöhner anstatt des Rauchens tun können, um im Alltag mit kritischen Situationen umzugehen. Ergänzt wird das Programm durch Gewichtskontrolle, Ernährung, Entspannung und Sport. Der Kurs beginnt am 16. August, er findet über einen Zeitraum von sechs Wochen immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Klinikum statt. Der Kurs kostet einschließlich des Kursmaterials 120 Euro, die Summe wird nach Auskunft der Klinik größtenteils von den Krankenkassen übernommen. (SZ/mö)

Kontakt: Telefon 03501 71181258

