Wie Plakate für die Oberlausitz begeistern sollen Ein Verein wirbt mit Witz in deutschen Großstädten. Abgewanderte sollen so wieder in ihre Heimat gelotst werden.

Am Berliner Ostbahnhof treiben sich Wolf, Elch und Luchs nicht herum. Dafür aber vielleicht Oberlausitzer, die ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben. Mit dem Plakat sollen sie auf ihre frühere Heimat aufmerksam gemacht werden. © Michael Holz

Das Plakat in Violett und Orange, direkt vor dem Berliner Ostbahnhof, sticht beim Vorbeilaufen sofort ins Auge. „Wolf. Elch. Luchs. Und wann kommst du zurück?“, ist auf der Werbetafel zu lesen. Aber was soll die witzige Botschaft überhaupt bedeuten, haben sich vielleicht viele Berliner gefragt.

Mike Altmann, Geschäftsführer des Görlitzer Vereins „Lausitz-Matrix“, weiß mehr. Seit rund zehn Jahren kümmert sich der Verein um strukturelle Fragen rund um den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Oberlausitz. „Zum Beispiel organisieren wir den bekannten Insidertreff“, sagt Altmann. Die originelle Plakatwerbung ist nun eine neue Idee, um auf attraktive Jobs und Lehrstellen in der Region aufmerksam zu machen. Mit den bunten Bannern und den darauf abgebildeten Sprüchen sollen vor allem abgewanderte Oberlausitzer dazu bewegt werden, den Fokus wieder auf den Arbeitsmarkt ihrer früheren Heimat zu richten, so Altmann.

Ende des vergangenen Jahres hat der Verein eine Stellenbörse im Internet ins Leben gerufen. Dort sind offene Stellen sämtlicher beruflicher Metiers von Löbau, über Görlitz bis hin nach Bautzen und Zittau zu finden. Die Internetadresse des Portals prangt seitdem auf Werbebannern deutscher Großstädte. Wie zum Beispiel auf eben jener Plakatwand in Berlin. Aber auch in Hamburg, Essen oder Stuttgart. Eines der Banner hängt sogar in einer Station der Münchner U-Bahn. Mit „Sorry Bayern, wir brauchen unsere besten Leute jetzt selbst“, wird dort selbstbewusst geworben.

Wegen des fehlenden Budgets des Vereins sei pro Großstadt erst einmal ein Plakat für jeweils zehn Tage aufgehängt worden, so Altmann. All diejenigen, die den Banner in ihrer Wahlheimat nicht zu Gesicht bekommen haben, können das in den sozialen Medien, wie etwa Facebook, nachholen. Dort sind Plakate und aktuelle Jobangebote aufgeführt. Das kommt gut an. Aktuell verfolgen rund 1500 Nutzer das Geschehen auf der Seite. „Wir haben sehr gute Zugriffszahlen. Nicht nur von Leuten aus Löbau, Görlitz oder Zittau, sondern auch von dort, wo plakatiert wurde“, sagt Altmann.

Um die Aufmerksamkeit zu steigern, hat der Verein für die Zukunft weitere Werbeaktionen geplant. „Wir wollen die Kampagne fortsetzen und kleine Leuchtfeuer aus der Oberlausitz in andere Teile Deutschlands senden“, so der Initiator. Mike Altmann fände es schön, wenn die Aktion einige Ex-Oberlausitzer zum Wiederkommen bewegen würde.

