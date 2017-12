Bilder des Jahres 2017 Wie Pirnas Südumfahrung Gestalt annimmt Die Trasse ist freigeschlagen, erste Pfeiler entstehen, auch an den Brücken wird gebaut – vor einem reichlichen Jahr noch undenkbar.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zwei große Kräne prägen derzeit das Baugeschehen an Pirnas neuer Südumfahrung in Höhe des Penny-Marktes an der Zehistaer Straße. Dort entstehen die Widerlager sowie die ersten Pfeiler für die Brücken über die Zehistaer Straße sowie über die Seidewitz. Wie die Streckenführung der Trasse an dieser Stelle später einmal aussehen soll, zeigt das kleine Bild. © Daniel Schäfer Zwei große Kräne prägen derzeit das Baugeschehen an Pirnas neuer Südumfahrung in Höhe des Penny-Marktes an der Zehistaer Straße. Dort entstehen die Widerlager sowie die ersten Pfeiler für die Brücken über die Zehistaer Straße sowie über die Seidewitz. Wie die Streckenführung der Trasse an dieser Stelle später einmal aussehen soll, zeigt das kleine Bild.

So soll die Streckenführung der Trasse an dieser Stelle später einmal aussehen.

Pirna. Das Gelände an der Zehistaer Straße in Höhe des Penny-Marktes ist nicht mehr wiederzuerkennen. Große Kräne beherrschen das Gelände, riesige Schalungen für Brückenpfeiler ragen empor. Die Zehistaer Straße hat ihre Geradeaus-Linie längst aufgegeben, Bauarbeiter haben ihr einen Knick verpasst, inmitten dieses sogenannten Omegas liegt Pirnas größte Straßenbaustelle – die für die künftige Südumfahrung. Diese Arbeiten waren noch vor einem reichlichen Jahr undenkbar.

Pläne für die Pirnaer Ortsumgehung gibt es zwar schon seit DDR-Zeiten, doch viele Jahre kämpften Stadt und verschiedene Initiativen für den vermeintlichen Rettungsweg aus Pirnas Dauerstau in der Innenstadt. Erst 2015 gab es aber den ersehnten Planfeststellungsbeschluss und kurz darauf das Baurecht. Der seinerzeit amtierende Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gab die Mittel für den Bau – stattliche 97 Millionen Euro – jedoch erst im September 2016 frei. Seither wird nun mächtig gebuddelt – Pirna verändert an vielen Stellen mächtig das Gesicht.

Am meisten fortgeschritten sind die Arbeiten an der Zehistaer Straße. Wochenlang verlegten Arbeiter Kabel und Leitungen um, um Platz zu schaffen für ein gewaltiges Bauvorhaben: Sowohl über die Zehistaer Straße als auch über die nahe Seidewitz werden später Brücken führen, Auf- und Abfahrten der Südumfahrung münden später einmal in einem großen Kreisverkehr an der Zehistaer Straße. Laut der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, Bauherr der Trasse, sind drei Fundamente für die Widerlager sowie für den Pfeiler für die Brücke über den künftigen Kreisverkehr inzwischen betoniert. Das erste Widerlager ist eingeschalt und lässt Form und Größe der Brücke erkennen. Parallel dazu arbeiten Fachleute auch an der Brücke über die Seidewitz. Sie schütten einen Damm für das Widerlager sowie für die Trasse von der Seidewitz hin zur Zehistaer Straße auf.

Andere Vorarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. In der Viehleite hinter den Roten Kasernen an der Rottwerndorfer Straße haben Spezialisten bereits den Verlauf der künftigen Südumfahrung und jenen der notwendigen Baustraßen freigeschlagen, damit die Fachleute später ausreichend Baufreiheit haben. Drei Bauplätze wird es einmal in dem Waldgebiet geben, zwei Pfeiler für die über 900 Meter lange Gottleubatalbrücke entstehen dort, und oben, fast am Gipfel, eines der Widerlager, auf denen die Brücke aufliegt. Bauoberleiter Ulrich Gawlas hat die komplette Strecke mit neonrot gefärbten Stäben gekennzeichnet. Ein Großteil der in der Viehleite gefällten Bäume wird einmal in einem Holzkraftwerk verbrannt, die Verbrennungswärme wird in Energie umgewandelt.

Einige Gehölze blieben allerdings verschont: Etwa 50 Höhlen- und Quartierbäume, in denen Tiere wohnen, wurden inzwischen auf Ausgleichsflächen am Kohlberg umgesetzt.

Damit beim Bau der Südumfahrung nichts schiefgeht, verrichten derzeit auch andere Spezialisten ihre Arbeit: Feuerwerker und ihre Mitarbeiter suchen die Bautrasse nach Kampfmitteln und Restmunition ab. Die Viehleite haben sie schon hinter sich, derzeit sondieren sie die ehemaligen Obstbauflächen auf dem Pirnaer Sonnenstein. Bis Ende 2018, so schätzen die Experten, werden sie noch in Pirna beschäftigt sein.

Die künftige Südumfahrung wird etwa 3,8 Kilometer lang sein, sie führt vom Autobahnzubringer über Brücken über Seidewitz und Zehistaer Straße, dann durch den Kohlbergtunnel, anschließend über die Gottleubatalbrücke, weiter durch die Viehleite und die ehemaligen Obstplantagen bis hinter den Sonnenstein, wo die neue Trasse wieder auf die alte B 172 mündet.

Für die Bauarbeiten hat die Deges einen Zeitraum von etwa fünf Jahren veranschlagt. 2022, so der Plan, sollen die ersten Autos über die Trasse rollen.

zur Startseite