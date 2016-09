Wie Pirnas Südumfahrung Gestalt annimmt

So soll die Südumfahrung einmal aussehen: Die Ansicht zeigt den Blick auf das Seidewitztal. In der Bildmitte sind die Seidewitztalbrücke sowie die Anbindung an die Zehistaer Straße zu sehen, am linken Bildrand verschwindet die Trasse im Kohlbergtunnel. Hinten rechts ist der Autobahnzubringer zur A 17 zu erkennen. Visualisierung: Sächsisches Wirtschaftsministerium