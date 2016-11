Wie Pirna den Friedenspark schick macht

Wie wird der Friedenspark künftig unterteilt? Stadt und Landschaftsplaner entschieden sich, die neue Planung an die historische Gestaltung anzulehnen. Sie gibt nun die klassische Dreiteilung wieder: Vorn an der Breiten Straße wird es einen Aufenthaltsbereich geben, in der Mitte einen großen Ruhebereich mit Bänken, Wiese und Bäumen, im hinteren Areal ist der aktive Teil mit Spielplatz und Sportfläche vorgesehen. Diese Dreiteilung fußt auf den Entwürfen des königlich sächsischen Gartenbaudirektors Max Bertram, der die ursprüngliche Anlage plante, die am 9. Juni 1905 als Friedensplatz eröffnet wurde.

Was wird in den einzelnen Teilbereichen umgestaltet? Bauarbeiter haben in dieser Woche begonnen, zunächst den Eingang zum Park an der Breiten Straße zu erneuern. Ein Großteil der Fläche wird mit Steinplatten ausgelegt, links und rechts gibt es ovale Pflanzinseln, die die eigentliche Attraktion einrahmen: Zentral im Eingangsbereich legen die Fachleute ein Wasserfontänenfeld an. Aus zwölf Düsen soll künftig Wasser senkrecht nach oben schießen. Eine besondere Schalttechnik sorgt dafür, dass das Wasser auch nach bestimmen Choreografien tanzen kann. Überdies sind die einzelnen Düsen beleuchtet. Sitzbänke und Fahrradständer ergänzen den Parkeingang. Zentrales Element der Ruhezone in der Parkmitte wird eine große ovale Wiese sein, auf der mehrere Bäume stehen. Zudem gibt es ringsum Grünflächen und Bäume, in die mehrere Sitzbänke integriert werden. Im Aktivbereich im hinteren Teil ist ein Spielplatz geplant, der dem Thema Seilerei gewidmet ist, da sich früher an diesem Standort eine Seilerei befand. Und die asphaltierte Fläche, die im Winter als Eislaufbahn dient, wird so markiert, dass sie als Mini-Fußballfeld fungieren kann. Geschwungene Wege verbinden die einzelnen Bereiche miteinander, an vielen Orten stehen Bänke. Geplant ist zudem eine Verbindungsachse vom Park zur Külz-Straße, damit Passanten ihren Weg durch den Park abkürzen können. Der Pfad soll nahe des alten Amtsgerichts entlangführen. Dafür muss aber noch einiges geklärt werden.

Was geschieht mit dem alten Baumbestand? Nach Auskunft des Landschaftsarchitekten Jens-Holger May gibt es auf dem Areal einen wertvollen Gehölzbestand – beispielsweise Linden, Eichen, Ulmen, Kastanien und Ahornbäume. Sämtliche Bäume sollen erhalten werden, an mehreren Stellen werden zusätzlich neue Gehölze gepflanzt.

Wird es im neuen Friedenspark ein Alkoholverbot geben? Es war der Anlass häufiger Klagen: Immer wieder diente der Park als Hort von Trinkgelagen, auch tagsüber, Reste davon fanden sich überall. Viele Pirnaer mieden aus diesem Grund den Park. Ein generelles Alkoholverbot wird es aller Voraussicht nach künftig nicht geben – weil es sowieso nur zeitlich befristet gelten darf. Die Planer wollen allerdings den Park wesentlich transparenter und durchsichtiger als bisher gestalten. Es soll möglichst wenig Ecken geben, an denen sich ungern gesehenes Klientel verstecken kann. Dank des offenen Eingangsbereichs wird der gesamte Park von der Breiten Straße aus besser einsehbar, zusätzliche Lampen sollen darüber hinaus Parkbesuchern mehr Sicherheit vermitteln.

Warum hat es bis zur Umgestaltung so lange gedauert? Den Park schick zu machen, stand schon lange auf dem Plan des Rathauses. Zunächst aber galt es, einige wichtige Dinge zu klären, bevor das Areal überhaupt umgestaltet werden konnte. So stellte sich zuerst die Frage, was mit dem sowjetischen Ehrenmal geschehen soll. Die Lösung: Es wurde mit dem Einverständnis Russlands vor geraumer Zeit wieder an den historisch belegten Platz auf dem Friedhof an der Rottwerndorfer Straße gestellt. Von dort war es einst in den Friedenspark gekommen. Überdies gab es das Gerücht, dass im Friedenspark nach 1945 mehrere Kriegstote bestattet worden seien. Doch ausgedehnte Grabungen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge im vergangenen Jahr bestätigten diesen Verdacht nicht.

Wird künftig im Friedenspark an dessen Historie erinnert? Dem Thema Frieden im Namen des Parks näherten sich die Planer, indem sie in einer Grünfläche eine überlange Friedensbank integrierten. Darüber hinaus soll es mehrere Informationstafeln geben, die beispielsweise Auskunft zur Historie des Parks, über das sowjetische Ehrenmal und über die Geschichte mit den angeblich hier bestatteten Opfern des Konzentrationslagers Mockethal-Zatzschke geben.