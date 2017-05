Wie Pirna dem Stau entrinnen will Die Stadt ächzt unter Baustellen und enormer Verkehrsbelastung. Mehrere Aktionen sollen helfen, das Chaos zu entflechten.

Ein kleiner Lichtblick: Mit einem lachenden Gesicht kündigt ein Schild an der B 172 in Pirna an, dass zwei innerstädtische Trassen wieder frei sind, über die der Verkehr aus Richtung Sonnenstein abfließen kann. Gepaart mit veränderten Ampelphasen sei nun eine Verkehrssituation geschaffen worden, mit der Pirna gut über die touristische Saison kommt – sagt der OB. © Norbert Millauer

Pirna. Spätestens am Montag vergangener Woche kannte der Frust keine Grenzen mehr: Nicolaistraße dicht, Külzstraße verkehrt herum Einbahnstraße, Krietzschwitz dicht, Baustellen über Baustellen. Wer über die B 172 aus Richtung Königstein nach Pirna wollte, brauchte viel Geduld. Einwohner, Selbstständige und Ausflügler standen sich die Räder in die Karosse in einem Stau, der teilweise bis Struppen-Siedlung zurückreichte. Tagelang brütete Pirnas Verwaltung, wie wohl dieses Chaos zu entzerren sei. Es ging darum, die Staufallen zu minimieren. Aber auch darum, dass Kraftfahrer Pirna jetzt nicht gänzlich meiden. Denn die baustellengeplagten Innenstadthändler brauchen gerade jetzt jeden Kunden. Mehrere Aktionen sollen nun helfen, dass Pirna dennoch ein lohnenswertes Ziel bleibt. Die SZ stellt die Details vor.

Ampel an der Volkshauskreuzung zeigt jetzt länger Grün

Um den Verkehrsfluss auf der B 172 zu verbessern, hat die Stadt die Ampelphasen an der Volkshauskreuzung nachjustiert. Das war laut Kerstin Westermann, Fachgruppenleiterin Tiefbau im Rathaus, gar nicht so einfach. Denn die Ampel lässt sich nicht einfach umschalten, weil sie auch auf Durchfluss und Verkehrsdichte reagiert. Wenn ein netter Autofahrer auf der B 172 anhielt, um einen anderen aus der Rosenstraße einscheren zu lassen, reichte das bis vor einigen Tagen aus, der Ampel zu signalisieren, es kommt keiner mehr. Dann schaltete die Ampel auf Rot, obwohl die Autoschlange bis weit hinter den Sonnenstein reichte. Um derlei Schaltungen zu überlisten, musste ein neues Programm geschrieben werden, was einige Tage dauerte. Nun ist die Grünphase an der Ampel aus Richtung Sonnenstein verlängert, die aus der Zetkinstraße etwas verkürzt. Zudem ist seit dem Wochenende – und damit eine Woche früher als geplant – die Nicolaistraße einspurig wieder frei, über die Külzstraße kann wieder der Verkehr in Richtung Innenstadt abfließen. In Summe lässt sich damit laut der Stadt das derzeitige Verkehrsaufkommen in den Griff bekommen.

Der Stau auf der B 172 ist tatsächlich merklich abgeebbt. Der endgültige Weg aus dem Dauerstau, so Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke, könne aber nur die Südumfahrung sein. Fertigstellung 2022.

Abläufe innerstädtischer Baustellen werden überprüft

Pirna will jetzt noch einmal die Abläufe der Flutschadens-Baustellen unter die Lupe nehmen, um auch innerstädtisch den Verkehr zu entzerren und den Händlern entgegenzukommen. So dürfen Autofahrer nun beispielsweise beidseits der Breiten Straße für eine Stunde kostenlos parken, das Stellplatzangebot variiert je nach Bauablauf. Und wenn sich auf der Gorkistraße Freiräume ergeben, soll die zweite Spur Stück für Stück geöffnet werden, um den Rückstau aus Richtung Bahnhof möglichst gering zu halten. Beim Abwasserkanalbau in Krietzschwitz werden jetzt zwei Baukolonnen parallel arbeiten, um das Projekt planmäßig im November 2017 zu beenden. Zudem hat Pirna das Landratsamt gebeten, bei der in den Sommerferien geplanten Sanierung der Staatsstraße zwischen Pirna und Lohmen Rücksicht auf die Verkehrslage in der Innenstadt zu nehmen.

Rathaus startet die Aktion „Viele Wege führen nach Pirna“

Damit die Innenstadt trotz der Baustellen Ziel vieler Kunden und Touristen bleibt, hat der Oberbürgermeister die überregionale Initiative „Viele Wege führen nach Pirna“ gestartet. Mit einem Faltblatt sollen Gaststätten, Hotels und Touristinformationen in der Region ihre Gäste künftig sensibilisieren, dass sie nicht nur allein über die B 172 in die Stadt gelangen. Zwei Ausweichrouten nördlich und südlich der Bundesstraße werden den Ausflüglern als Option angeboten – einmal über Rathmannsdorf, Porschdorf, Ziegenrücken und Lohmen nach Pirna, einmal über den Kreisverkehr Leupoldishain, Langenhennersdorf und Neundorf nach Pirna. Gemeinsam mit dem Tourismusverband und Nahverkehrs-Anbietern will Pirna zudem für alternative Verkehrsmittel werben, um in die Region zu kommen. Auch die Stadtmarketing-Fachleute und das Citymanagement planen Aktionen – beispielsweise erneut eine Baustellen-Tombola – um mehr Kunden ins Zentrum zu locken.

Citybus soll ab Juli den Verkehr im Zentrum entlasten

Nach Probebetrieb 2011 und einer langen Pause soll nun ab 3. Juli der Citybus durch Pirnas Innenstadt fahren. Ziel ist, möglichst viele für das öffentliche Verkehrsmittel zu begeistern, um das Zentrum vom Autoverkehr zu entlasten. Zudem soll der Bus vermehrt Kunden direkt zu den Geschäften bringen – ohne weite Fußwege und nervige Parkplatzsuche. Die Busrunde beginnt an der Gartenstraße, danach fährt die Pendelflotte 13 Haltestellen in der Innenstadt an, etwa am Fähranleger, auf dem Markt und auf der Breiten Straße. Der Stadtrat muss dem Projekt in der Juni-Sitzung noch zustimmen.

Am 23. Mai ist eine Sondersitzung des Stadtrates zum Thema Verkehr geplant

Auf Antrag von Stadträten aus den Fraktionen SPD/Grüne, Linke und „Ihre Nachbarn im Stadtrat – Freie Wähler“ findet am 23. Mai eine Sondersitzung des Stadtrates zum Thema Verkehr statt. Darin will Hanke die Abgeordneten sowie interessierte Einwohner über die aktuelle Verkehrssituation, den Stand der einzelnen Bauarbeiten und künftige Projekte informieren. Die Sondersitzung beginnt 18 Uhr im großen Ratssaal des Rathauses.

zur Startseite