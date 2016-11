Wie Papier beim Wandern hilft Das Roßweiner Altpapier hilft den Pfadfindern bei der Finanzierung einer Reise.

Annett Hermann (von links), Nicole Bohnefeld und Nele Jähnichen Werfen Altpapier in den großen Container. © Dietmar Thomas

Ein großer Container steht am Friedhof an der Seifersdorfer Straße in Roßwein. Darin zu finden: Alte Bücher, Pappkartons von Online-Versandhäusern und vor allem Zeitungen. Sofern viele Eltern der Pfadfindergruppe von Annett Hermann den Döbelner Anzeiger abonnieren, erweist sich Letzterer indirekt als sehr hilfreich: „Ein Großteil des Containers wird tatsächlich meist durch alte Zeitungen gefüllt“, sagt Annett Hermann, Leiterin der Pfadfindergruppe. Dreimal im Jahr sammelt sie mit ihrer Mädchengruppe und Eltern Altpapier, um etwas Reisegeld zu erwirtschaften. Es hat sich rumgesprochen: „Viele aus der Stadt helfen von sich aus mit und bringen ihr Altpapier bei uns vorbei“ , sagt Annett Hermann.

Zwischen acht und neun Tonnen Altpapier kommen so zusammen – pro Kilo erhält man derzeit acht Cent. Das Geld wird als Zuschuss für die jährliche Reise der Gruppe nach Italien genutzt. Dort pilgern sie unter anderem 200 Kilometer den Franziskusweg entlang. „Wir begreifen das Pfadfindertum noch sehr ursprünglich und erkunden die Welt durch Wandern“, sagt Annett Hermann. Anschließend erwartet die Wandervögel ein dreitägiger Aufenthalt in Rom. Auch dank der stetigen Einnahmen durch das gesammelte Altpapier kostet die 14-tägige Reise nur rund 200 Euro je Teilnehmer. Damit finanzieren sich natürlich keine Hotelnächte, aber Annett Schwarz und ihre Pfadfinder ziehen ohnehin etwas Anderes vor: „Wir übernachten während der Reise häufig in Klostern, zu denen wir guten Kontakt pflegen.“

