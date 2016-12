Wie OB Hilbert ungewollt den Rat zusammenschweißt Nach der Haushaltsdebatte droht ein Dauerkonflikt mit Linken, Grünen und SPD. Er könnte die Stadt lähmen.

OB Dirk Hilbert bei einer Sitzung des Dresdner Stadtrat Dresden am 6. August 2015. © Sven Ellger

Die Stadtratsmehrheit gegen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und umgekehrt: Der OB, der sich nicht durchsetzen kann und unglücklich agiert, versucht einen Keil zwischen die Mehrheit aus Linken, Grünen und SPD zu treiben und bringt so das Bündnis gegen sich auf.

Am anschaulichsten wurde dies beim Haushaltsbeschluss: Am Ende würfelten die drei Fraktionen ihre Lieblingsprojekte zusammen, packten so rund 60 Millionen Euro auf den Haushalt drauf. Hilbert tobte, konnte aber nur zusehen. In der darauffolgenden Sitzung wollte der OB eine weitere Million Euro von der Mehrheit freigegeben bekommen – fehlendes Geld für Philharmonie, Stadtmarketing und die Arbeit am Ruf der Stadt. Doch die Stadträte lassen ihn zappeln, wollen konkrete Konzepte und keine pauschalen Zusagen geben.

„Bei der Entscheidung über den Haushalt hat Dirk Hilbert ohne Not einen Konflikt verursacht, den er mit ein wenig Fingerspitzengefühl hätte vermeiden können“, so SPD-Fraktionschef Christian Avenarius. Alles hätte vorher besprochen werden können. Auch Hilbert ist der Meinung, der Ärger hätte vorher vermieden werden können. Aber er sieht den Auslöser bei den Stadträten und den teuren Projekten von Rot-Grün-Rot. „Der kleinste gemeinsame Nenner ist die Addition aller Wünsche. Das wird auf Dauer so nicht gehen.“ Der Wirbel um die Philharmonie wertet er als „Retourkutsche“, weil die Mehrheit bei der Betreibung des Kulturpalastes sparen wollte, sich aber nicht durchsetzen konnte.

Thomas Löser, der Fraktionschef der Grünen, bezeichnet Hilberts Krisenmanagement als „mangelhaft“. „Das hat sich in den Haushaltsberatungen gezeigt. Der Oberbürgermeister hat die Tendenz, den Stadtrat von oben herab zu behandeln.“ So habe der Rat von der Initiative Dresden.Respekt aus der Zeitung erfahren. „Geld dafür dürfen wir aber natürlich in den Haushalt einstellen.“ Insgesamt habe Hilbert noch nicht den richtigen Umgang mit der Stadtratsmehrheit gefunden.

Viele der Räte werfen ihm auch vor, dass er in der Stadtratssitzung, in der der Haushalt beschlossen wurde, zunächst gar nicht anwesend war, sondern den Striezelmarkt eröffnet hat. „Da hätte er besser abwägen müssen, was wichtiger ist“, so CDU-Fraktionschef Jan Donhauser. Der Haushalt sei die „Königsvorlage“ der Verwaltung. „Ein Oberbürgermeister kann es nicht dem Stadtrat überlassen, was daraus wird. Da muss man sich nicht wundern, wenn Murks herauskommt.“ Donhauser wünsche sich mehr Biss und Durchsetzungsstärke von Hilbert.

In einem sind sich alle einig: Der OB müsse besser mit dem Stadtrat zusammenarbeiten und sich an Absprachen halten, wie etwa bei der Besetzung des Aufsichtsratspostens bei der Drewag. Diesen hat der OB für sich beansprucht, obwohl er Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) zugesagt gewesen sei. Doch davon will Hilbert nichts wissen. Vielmehr versuche das Bündnis aus Linken, Grünen und SPD von eigenen Problemen abzulenken. „Momentan muss ein Schuldiger gefunden werden, um von den Schwierigkeiten, die man selber im Umgang hat, ein Stückchen abzulenken. Mit der Rolle kann ich leben.“

Der OB betont, dass er kein Interesse an Dauerstreit mit Rot-Grün-Rot hat. „Ja, der Haushalt war kein Meisterwerk in der Zusammenarbeit.“ Das müsse man kritisch reflektieren. Aber in vielen Punkten arbeite er gut mit dem Rat zusammen. „Mein Interesse ist, die Stadt voranzutreiben und Akzente zu setzen, um unsere Stadt positiv zu positionieren. Da kann man im Detail unterschiedliche Ausrichtungen haben, aber in den Grundfesten muss man eine einheitliche Richtung haben.“ Diese sehe er durchaus. Linke-Fraktionschef André Schollbach stellt klar: „Herr Hilbert wird den Kurs von Rot-Grün-Rot mit neuen Prioritäten in den Bereichen Soziales, Kultur und Umwelt akzeptieren müssen. So ist Demokratie, da nützt auch bockiges Stampfen nichts.“ Das sieht auch Löser so. „Zurzeit sehe ich aber eher Versuche des Oberbürgermeisters, die Mehrheit auseinanderzudividieren.“ Erreicht habe er aber das Gegenteil. Die Querelen um den Haushalt haben das Bündnis eher zusammengeschweißt – gegen Hilbert.

Andererseits müsse sich der Rat auf den OB einlassen. Dafür seien die Grünen gesprächsbereit. „Es gibt schon viel zu viele Selbstdarsteller, die immer weiteren Unfrieden in die Stadt tragen. Dresden braucht aber keinen weiteren Unfrieden, sondern endlich innere Aussöhnung“, so Avenarius. Deshalb hoffe er auf eine bessere Zusammenarbeit im Jahr 2017.

