Wie OB Hilbert für Respekt wirbt Für ein besseres Klima setzt die Stadt auf ein erhöhtes Sicherheitsgefühl, mehr Beteiligung und Aktivitäten.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert lädt die Dresdner ein, die Stadt mit zu gestalten. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Offene Anfeindungen, ruppiger Umgang, öffentliche Pöbeleien wie am 3. Oktober oder zur Einweihung der Bus-Kunst am Neumarkt – Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist es leid, dass Dresden immer wieder als Stadt des Zankes wahrgenommen wird. Um der weiteren Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, hat er das Projekt „Dresden.Respekt“ ins Leben gerufen. Dahinter verbergen sich Veranstaltungen, welche die Dresdner einen sollen. Nun steht das Programm, das 500 000 Euro kostet.

Der Name sorgte im Vorfeld für Verwirrungen, weil sich im vergangenen Jahr ein gleichnamiges Bündnis gegründet hatte, das parteiübergreifend für Respekt, Akzeptanz und Menschlichkeit eintritt. OB Hilbert betont ausdrücklich, dass die Summe nicht an das Bündnis gehe, sondern für Veranstaltungen der Stadtverwaltung für die Bürger eingesetzt werde. Die Namensgleichheit sei daher unglücklich. Am 10. Juni soll das Projekt mit einem „offenen Rathaus“ starten. An diesem Sonnabend können alle Interessierten mit der Verwaltung ins Gespräch kommen. Auch ein Speeddating des OB und der Bürgermeister mit den Dresdnern ist geplant. In Planspielen werden unter anderem politische Entscheidungsprozesse verdeutlicht.

Am Wochenende des 26./27. Augusts folgen die „Zukunfts- und Demokratiekonferenz“. Auch hier sollen sich die Dresdner einbringen, Ideen aus dem Tag des offenen Rathauses weiterentwickelt werden. Als große Klammer für die beiden ersten Veranstaltungen dienen die Bewerbung Dresdens als Kulturhauptstadt 2025 sowie das Projekt „Zukunftsstadt“. Vom 17. September bis 8. Oktober ist dann eine Veranstaltungsreihe zu „Frieden.Kultur.Stadt – Dresden im Dialog“ vorgesehen. Es geht um Einheit, Stadtgesellschaft und Friedenskultur. Diskutiert wird darüber, wie unterschiedliche Interessensgruppen sich friedlich austauschen und die Bürger besser an den Entscheidungen der Politik beteiligt werden können. Die Daten werden noch bekannt gegeben.

Außerdem ist ein ganzes Paket geplant, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu verbessern. Bei der kommunalen Bürgerumfrage kam heraus, dass sich die Dresdner in der Stadt immer unsicherer fühlen, insbesondere im Dunkeln. Dazu tagt auch der kriminalpräventive Rat wieder öffentlich, bei dem auch über das Versammlungsrecht diskutiert werden soll. Es ist ein wissenschaftliches Projekt geplant, das sich mit Sicherheitsproblemen in Bezug auf Flucht, Migration und Integration auseinandersetzt. Zudem will die Stadt das Kinderschutzprojekt „Bärenstarker August“ unterstützen. Auch die Ergebnisse der kommunalen Bürgerumfrage sollen ausgewertet werden, um konkrete Handlungsansätze zu finden.

Ein weiterer Baustein des Projektes ist das externe Gutachten zum Versammlungsrecht in Dresden. Dabei analysieren Experten, ob die Behörde ausgewogen entscheidet. Zum Teil werden Vorwürfe erhoben, Pegida werde bevorzugt behandelt, die Gegner dagegen drangsaliert.

Letzter Punkt sind Veranstaltungen auf Dresdens Plätzen für die Stadtgesellschaft. Mit den Kunstaktionen auf dem Neumarkt und dem Theaterplatz will sich die Stadt international profilieren. Daran angelehnt soll eine Vielzahl von Veranstaltungen ermöglicht werden, die ausgewogen sein sollen, um Dresden wieder mehr zu einen. „Alle Aktivitäten sind als Angebot zu verstehen, unser Dresden mitzugestalten – und zwar auf lange Sicht“, so OB Hilbert. Für 2018 werden neue Formate geplant.

