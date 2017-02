Wie Niesky um Ärzte wirbt

Förderung für Ärzte, die sich niederlassen wollen Hier wird eine erste Möglichkeit interessant, durch welche die KVS neue Niedergelassene in die Lausitz holen will. Die Ärztevereinigung fördert seit einiger Zeit Mediziner finanziell, die sich in Problemgebieten ansiedeln möchten. Außer Zuschüssen zu den Investitionen für ihre Praxis erhalten sie eine Umsatzgarantie von der KVS. Bei bis zu vier Hausarztsitzen für Niesky bietet sie ihre Hilfe an. Hinzu kommen zwei Niederlassungen für den Versorgungsbereich Rothenburg. Das beweist: Auch die KVS ist sich durchaus des Bedarfs in der Region bewusst.

Ein weiterer Sitz für das Facharztzentrum am Diako Nicht nur die Ärztevereinigung will die Versorgung in Niesky stärken. Eine häufige Überlegung dabei ist, dass es im Moment generell nicht sehr attraktiv ist, sich als Arzt niederzulassen. Deshalb gibt es mehrere sogenannte Medizinische Versorgungszentren (MVZ), die ein wenig wie größere Gemeinschaftspraxen aufgebaut sind. Der große Unterschied ist, dass die Ärzte hier als Angestellte arbeiten. Die Diakonissenanstalt Dresden beabsichtigt, ihr MVZ zu erweitern. Für das Facharztzentrum am Diako hat sie den Sitz eines niedergelassenen Chirurgen aus Niesky erworben, der in den Ruhestand eingetreten ist. „Das zukünftige Vorgehen zur Erweiterung wird dem entsprechen“, sagt Thilo Daniel, Rektor der Diakonissenanstalt und Geschäftsführer des MVZ. Man sei im Gespräch mit niedergelassenen Ärzten, die ihren Ruhestand planen. Dabei gehe es nicht um Übernahme, sondern um Erwerb der Praxen, betont Thilo Daniel.

Kolleginnen aus den eigenen Reihen angefragt Das ist allerdings nur möglich, wenn eine Nachbesetzung durch einen oder mehrere Ärzte sichergestellt ist. Denkbar wäre das aus den Reihen des Emmaus-Krankenhauses, das ebenfalls zur Diakonissenanstalt gehört. Zwei Krankenhausärzte seien bereits seit fast einem Jahr in der chirurgischen Sprechstunde im Facharztzentrum tätig, teilt Thilo Daniel mit. Zwei ortsansässige Assistenzärztinnen, die sich zur Zeit in Elternzeit befinden, sind für die Arbeit im niedergelassenen Bereich angefragt. Hier tut sich also ganz konkret etwas.