Wie nah kommen sie sich? Kriege, Krisen, Konflikte - Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, zeichnet ein düsteres Bild der Weltpolitik. Der Experte hält deshalb eine Männerfreundschaft zwischen Putin und Trump für illusorisch.

Ein Graffiti des litauischen Künstlers Mindaugas Bonanu zeigt an einer Wand in Vilnius (Litauen) US-Präsidenten Donald Trump (r) und den russischen Präsidenten Wladimir Putin küssend dar. Soweit wird es wahrscheinlich wirklich nicht kommen. © dpa

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hält eine Männerfreundschaft zwischen Putin und Trump für völlig illusorisch. Putin brauche wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage im Land einen äußeren Feind, um sein Land hinter sich zu vereinen. „Putin kann es sich nicht leisten, eine wirkliche Männerfreundschaft mit Trump anzufangen“, sagte er.

Er erkenne auch nicht, wie sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen rasch verbessern könne. „Wir haben eine schwere Krise mit Russland. Die müssen sich warm anziehen, wenn sie nach München kommen“, sagte Ischinger.

Die diesjährige Sicherheitskonferenz vom 17. bis 19. Februar wird nicht nur im Zeichen der weltweiten Krisenherde, sondern auch des Regierungswechsels in den USA stehen. Da Donald Trump erst am 20. Januar in sein Amt als neuer US-Präsident eingeführt wird, ist derzeit noch unklar, wer die Vereinigten Staaten bei der Tagung Mitte Februar vertreten wird. „Vielleicht bietet München eine erste Gelegenheit, sich zu beschnuppern für Vertreter der russischen und der amerikanischen Administration.“

Die sicherheitspolitische Lage der Welt habe sich im Vergleich zu vergangenem Jahr noch wesentlich verschlimmert. „Was wir im Augenblick haben, ist ein Zustand maximaler und bisher nicht dagewesener Unvorhersehbarkeit.“ Die euro-atlantische Sicherheitsarchitektur sei in einer desaströsen Lage. „Keiner traut mehr dem anderen.“ Auf der Münchner Sicherheitskonferenz könnten sich Gelegenheiten zur Aussprache zwischen Politikern ergeben, ohne dass irgendeine Seite ihr Gesicht verliert. „Nach München kommen sie alle zu gleichen Bedingungen.“

Bevor Trump überhaupt ins Amt gekommen sei, sei weltweit eine erhebliche Verunsicherung eingetreten, sagte Ischinger. Man könne sich nur wünschen, dass Trump ab dem 20. Januar nicht mehr „einfach so drauflos twittert und dass er sich nicht benimmt wie der König irgendeines nebensächlichen Inselstaats, der halt irgendwas sagt, sondern dass er sich benimmt wie der Präsident des wichtigsten Lands der Welt, zumindest was die militärische Leistungskraft angeht.“ (dpa)

