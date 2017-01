Wie modern ist das Kabelnetz? In Kamenz blieb in einigen Haushalten der Fernseher dunkel. Was ist der Grund?

In etlichen Kamenzer Haushalten blieb in der Vorwoche die Mattscheibe des Fernsehers dunkel und auch das Radio still. Betroffen waren Haushalte, die das Fernsehbild von der Vodafone Kabel Deutschland GmbH erhalten. Die Havarie ist inzwischen behoben. Dafür hält sich der Verdacht, die Havarie könnte in einem größeren Zusammenhang stehen und das TV-Angebot des Anbieters möglicherweise ganz enden. Müssen sich die Kunden bald nach einem neuen Anbieter umschauen?

In Dresden, Görlitz und Leipzig traf das tausende Haushalte. Der Hintergrund ist die Abschaltung des sogenannten Opal-Netzes der Telekom. Dabei handelte es sich um eine inzwischen überholte Glasfasertechnik. Die wurde nach der Deutschen Einheit vor allem in ostdeutschen Städten verlegt, weil es hier Nachholbedarf an leistungsfähiger Infrastruktur für den TV-Empfang gab. Kabel-TV-Anbieter wie Kabel Deutschland konnten sich damals in das Opal-Netz einmieten und ihre Dienste in dessen Leitungen einspeisen. Das Opal-Netz fällt jetzt aber weg. Diese Technik sei mittlerweile in die Jahre gekommen, erklärt ein Vodafone-Fachmann. Es gebe kaum noch Ersatzteile. Deshalb werde es von der Telekom stillgelegt.

Schon seit Längerem baue Vodafone/Kabel Deutschland jedoch ein eigenes Netz aus Glasfaser- und Koaxialkabeln auf. Aber nicht überall, schränkt ein Sprecher des Unternehmens ein. Wenn etwa Hauseigentümer ihr Veto einlegen oder es sich schlicht nicht lohne, gibt es auch keine Anschlüsse.

Das treffe aber nicht auf die insgesamt 5 500 Kamenzer Haushalte und 6 000 im Raum Radeberg zu. Dort liege das moderne Glasfaser-Koaxialkabel-Netz an. Das bringe nicht nur TV wie das veraltete Opal-Netz ins Haus, sondern auch Telefonie und Internet mit Highspeed. (SZ/ha)

