Wie mit einer neuen Freundin Zum Trainingsauftakt erklären die Lausitzer Füchse, wie sie nach der erfolgreichen Vorsaison weiter überraschen wollen.

Hannu Järvenpää ist zwar verheiratet, kennt aber trotzdem das Gefühl des Neuen– aus der Kabine. © Robert Michael

Weißwasser. In Finnland, sagt Hannu Järvenpää, gebe es ein Sprichwort: „Besser junge, erfolgreiche Spieler, als alte, durstige.“ Dabei muss der Trainer der Lausitzer Füchse kurz nach dem Trainingsauftakt seiner Mannschaft aber ein wenig schmunzeln. Schließlich weiß er, dass es ganz ohne die erfahrenen Akteure nicht geht. Dennoch wird sein Team aller Voraussicht nach wieder die jüngste Mannschaft in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) stellen. Im derzeit 27 Spieler umfassenden Kader der Lausitzer sind 18 gerade einmal 24 Jahre alt – oder zum Teil deutlich jünger.

Der Tabellensechste der Vorsaison setzt damit seinen Weg fort, junge und erfolgshungrige Spieler weiterzuentwickeln und ihnen den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen. Damit waren die Füchse zuletzt derart erfolgreich, dass viele ihrer Leistungsträger – darunter die fünf besten Scorer, also Torschützen und Vorlagengeber – von anderen, teilweise höherklassigen Vereinen abgeworben wurden. Und so war es für Teammanager Dirk Rohrbach „schon eine ordentliche Aufgabe, diese Spieler adäquat zu ersetzen“.

Geht es nach dem Eindruck des ersten gemeinsamen Trainings in der Vorbereitung, ist ihm das aber gelungen. Zumindest hat Järvenpää gefallen, was er am Dienstagvormittag in der Kabine und wenig später auf dem Eis gesehen hat. Dass nicht auf Anhieb alles funktioniert, ist für den 54-Jährigen klar – und der Finne hat auch gleich einen passenden Vergleich parat: „Es ist wie mit einer neuen Freundin, man muss sich erst einmal aneinander gewöhnen.“ Wenn man sich aber besser kennengelernt habe, dann klappe auch das Zusammenspiel immer besser.

Einen wesentlichen Unterschied zur vergangenen Spielzeit sieht Järvenpää aber schon jetzt in der Breite seines Kaders: „Statt einer Leistungspyramide mit einer schmalen Spitze und einem breiten Fundament gibt es diesmal mehr Tiefe, was uns unabhängiger von einer Reihe macht.“ Dazu sollen auch die fünf Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin beitragen, die am kommenden Dienstag in Weißwasser erwartet werden und künftig noch mehr Einsatzzeiten erhalten sollen. Mit Maximilian Adam, Charlie Jahnke und Vincent Hessler sammelten drei von ihnen Ende Juli beim U 20-Lehrgang des Deutschen Eishockey-Bundes in Füssen Länderspielerfahrung.

Auch in den eigenen Reihen hat der Trainer positive Entwicklungen ausgemacht. „Erik Hoffmann hat gut gearbeitet und ist richtig schnell geworden“, attestiert Järvenpää dem 20-jährigen Verteidiger die richtige Sommervorbereitung. Auch die Routiniers Thomas Götz und André Mücke seien bereits gut in Form. Kein Wunder, dass Manager Rohrbach neben attraktivem Eishockey auch das Mitspielen um Platz sechs zum Saisonziel erklärt.

Am Mitttwoch, 18.30 Uhr, treten die Lausitzer Füchse zum traditionellen Fußball-Freundschaftsspiel beim SV Rot-Weiß Bad Muskau ab.

