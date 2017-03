Wie Merkel, Tillich und Dulig Chipfabriken helfen So hohe Zuschüsse gab es bei früheren Investitionen nicht: Globalfoundries Dresden kann mit einer halben Milliarde Euro vom Staat rechnen. Mindestens.

Globalfoundries Dresden bekommt subventionierte Maschinen. © dpa

Dresden. Fünfmal war Angela Merkel (CDU) in Dresdens größter Fabrik – in der Mikrochipfabrik des Konzerns Globalfoundries. Vor anderthalb Jahren schaute sie in den Reinraum und besuchte den Nachbarn Infineon. Dessen Konzernchef Reinhard Ploss kam aus München, Globalfoundries entsandte den Chef Sanjay Jha aus Kalifornien.

Die häufigen Gespräche haben sich für die Chip-Industrie gelohnt. Immer wieder machten sich deutsche Politiker bei der EU-Kommission in Brüssel für die „Schlüssel-Industrie“ stark. Nun ist die Bundesregierung bereit, fast 500 Millionen Euro alleine für den bevorstehenden Umbau bei Globalfoundries in Dresden auszugeben.

Das Land Sachsen gibt 90 Millionen Euro dazu und unterstreicht damit, wie wichtig ihm die Branche ist. Die Zahlen wurden am Dienstag im Finanzausschuss des Landtags genannt. Die EU-Kommission muss die Subventionen noch prüfen und wird dafür voraussichtlich einige Monate brauchen. Im Bundeswirtschaftsministerium wird nicht mit Änderungen gerechnet.

Zuletzt war 2011 ein großer Zuschuss für die Dresdner Fabrik bekannt geworden: Damals genehmigte Brüssel 219 Millionen Euro Subvention von Bund und Land für den Ausbau von Globalfoundries – zu einer Investition von insgesamt rund zwei Milliarden Euro. Diesmal will der Konzern voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro für neue Anlagen und die Entwicklung einer neuen Technologie ausgeben. Neu gebaut wird nicht, mehr Jobs sind auch nicht versprochen. Im Gegenteil: Globalfoundries Dresden hat in den vergangenen Monaten 600 Stellen gestrichen, 3 400 sind geblieben.

Immer wieder haben die Konzernchefs die deutschen Politiker darauf hingewiesen, dass es auch anderswo hohe Subventionen gebe. Wer in China fünf Milliarden Dollar investiere, bekomme noch einmal so viel vom Staat, hieß es bei Globalfoundries. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich warb in Brüssel für eine Unterstützung der Branche. Die Folge: zwei Förderprogramme. Zum einen das EU-Programm Ecsel mit 2,4 Milliarden Euro zur Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten in mehreren Staaten. Daraus fließt Geld für Forschung und Pilotlinien, auch bei Infineon und Globalfoundries.

Das zweite Programm: Ipcei, nun mit einer Milliarde Euro vom Bund ausgestattet, um bis zu 3,3 Milliarden Euro Privat-Investitionen zu unterstützen. Laut Zeitschrift Wirtschaftswoche bekommen auch Infineon, Bosch und X-Fab Geld davon ab.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig teilte mit, die Investition bei Globalfoundries sichere den Standort Dresden. Die Absicherung sei „nur durch viele Gespräche“ möglich geworden, die er mit dem Bundeswirtschaftsministerium unter Sigmar Gabriel (beide SPD) geführt habe. CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Kupfer schrieb zugleich, die Förderung vom Land sei „nur durch die nachhaltige Finanzpolitik“ seiner Fraktion möglich. Unterdessen baut Globalfoundries auch seine Fabriken in Singapur und bei New York aus und baut neu in China. Sprecher Jens Drews wollte weder Kosten noch Zuschüsse beziffern.

