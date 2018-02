Wie Mattheo mobiler wird Seit Donnerstag hat die integrative Kita Bummi in Boxberg einen Treppensteiger. Eine große Hilfe für alle.

Arian Brandenburger erklärt Bürgermeister Achim Junker, Sara Hanke und SWW-Sprecher Igor Dimitrijoski (v.li.), wie so ein Treppensteiger funktioniert.

Die Kita-Erzieherin probierte es anschließend gleich selber aus. Bald wird sie Routine darin haben.

Boxberg. Mattheo ist mehrfachbehindert. Trotzdem besucht der Kleine eine ganz normale Kita. Integration macht’s möglich. Seit 2015 besucht der Junge die integrative Kindertagesstätte Bummi in Boxberg und hat seitdem große Fortschritte gemacht. Das liegt auch daran, dass er in alle Aktivitäten seiner Gruppe einbezogen wird. Etwa wenn die anderen Kinder sich eine Etage höher im Turnraum tummeln. Auch wenn sie dort Fasching feiern, ist Mattheo selbstverständlich mit dabei. Er gehört ja dazu. Um ihm die gleichen Erlebnisse wie den anderen Kindern zu ermöglichen, wird er herumgetragen. Doch der Junge wird bald vier und damit auch immer schwerer. Das macht sich über kurz oder lang im Rücken der Erzieherinnen bemerkbar.

Mit dieser Anstrengung ist es zur Freude aller Beteiligten jetzt vorbei. Gestern übergab Arian Brandenburger einen sogenannten Treppensteiger. Ein Gerät, welches mit einem Rollstuhl gekoppelt ist und wie eine Raupe Treppen mit einem Neigungswinkel bis 35 Grad mühelos Stufe für Stufe überwindet. Und dafür ist, so der Geschäftsführer der Firma Sobratec aus Sohland/Spree, noch nicht einmal ein großer Kraftaufwand erforderlich. Also ideal für den Einsatz in einer Kita. Oder auch im Außenbereich. Nur bei Eis und Schnee sollte er besser nicht genutzt werden, empfiehlt Arian Brandenburger. Erzieherin Sara Hanke, die Mattheo am häufigsten betreut, probierte das Gerät auf der Stelle aus. Zunächst etwas zögerlich, dann aber mit wachsender Begeisterung, wie ihr strahlendes Lächeln verriet. Routine in der Handhabung des Geräts wird sich sicher bald einstellen und dann das Tragen behinderter Kinder von einer Etage in die andere überflüssig.

Für das Bummi-Team geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. Ursprünglich stand die Idee eines fest installierten Geräts. Ein Treppenlift sei aber nicht infrage gekommen, weil die Treppe dafür viel zu schmal sei. Zudem sei die jetzige Lösung viel praktischer, weil die Kita aus zwei Gebäuden besteht, sich der Snoozelenraum zur Entspannung beispielsweise im anderen Haus befindet, erklärt die bisherige Kita-Leiterin Ursula Noack. Inzwischen in der Ruhephase der Altersteilzeit hatte sie sich lange Zeit intensiv um ein technisches Hilfsmittel bemüht. „Wir wollten es über Spenden probieren, aber das hat sich sehr schwer gestaltet“, erzählt sie. Nachdem feststand, dass die Finanzierung so nicht hinzukriegen ist, wandte sie sich vor einem Jahr an die Gemeinde Boxberg, die ist Trägerin der Einrichtung.

„In unserer Zeit ist es einfach notwendig, dass es solche integrativen Kindereinrichtungen gibt. Aber die Herausforderungen an das Personal sind groß“, so Bürgermeister Achim Junker. Im Falle von Mattheo steht da zum großen Teil eine 1:1-Betreuung dahinter, damit das Kind trotz Behinderung so normal wie möglich aufwachsen kann. Angeschafft wurde der Treppensteiger natürlich nicht nur für ihn. In der Kita Bummi in Boxberg gibt es fünf integrative Plätze. Und die sind nach den Worten der neuen Leiterin Christina Jurack ab Februar voll ausgelastet. Mattheo ist das einzige Kind mit Mehrfachbehinderung. Die anderen sind in ihrer Entwicklung verzögert oder körperlich eingeschränkt.

Zur Unterstützung des Personals entschloss sich die Gemeinde zum Kauf. Der Treppensteiger samt Rollstuhl kostet 4200 Euro. Etwa die Hälfte davon übernehmen die Stadtwerke Weißwasser (SWW). Das Unternehmen verteilt aus seinem Gewinn Sponsoringmittel an umliegende Gemeinden, die selbst entscheiden können, für welchen sozialen Zweck sie das Geld verwenden. „So ein Treppensteiger bringt ein großes Stück Lebensqualität. Den Erzieherinnen, die entlastet werden, und den Kindern, die damit mobiler werden“, sagt SWW-Sprecher Igor Dimitrijoski.

In der integrativen Kita Bummi werden 142 Kinder von der Krippe bis zum Hort betreut. Die Mädels und Jungs in Mattheos Gruppe erleben ihn trotz seiner Mehrfachbehinderung wie ein ganz normales Kind, „Sie machen dabei keine Unterschiede“, hat Christina Jurack festgestellt. Und ihre Vorgängerin fügt hinzu: „Ist doch schön, dass sich Mattheo so entwickelt und mobiler wird. Denn anfangs hat er nur gelegen.“

