Schwarzbachs Woche Wie man's macht, macht man's falsch Ampeln, Straßen, Gedenken – eine Region pendelt zwischen den Lösungen. Ein sensibler Rückblick.

Die Nummer 720 im Verkehrszeichenkatalog ist ein kleines Symbol mit gigantischer Wirkung, liebe Leserinnen und Leser. Ein Schild, das das Grundgesetz der Straße ins Wanken bringt: „Bei Rot bleibe stehen, bei Grün kannst du gehen“, heißt es gemeinhin. Aber was, wenn sich beide Farben gemeinsam vor unseren Augen präsentieren? Wie nur mit dieser tückischen Kombination umgehen?

Eine Frage, die wohl nicht alle Verkehrsteilnehmer zweifelsfrei beantworten können, zumindest was ihr Verhalten in der Praxis angeht. Mal wird der blecherne Grünpfeil in der Hierarchie einfach über das leuchtende Rot gesetzt, mal werden kreuzende Fußgänger wie Freiwild behandelt, mal wird komplett verdrängt, dass Ampeln einen Nutzen haben. Besonders viele Fragezeichen taten sich in der Vergangenheit an der Kreuzung Riesapark/Rostocker Straße auf. Da es dort im Jahr 2015 zwölf Unfälle mit drei Verletzten gab, von denen fünf in Zusammenhang mit dem Grünpfeil standen, hat eine Unfallkommission die Stelle nun als Unfallhäufungsstelle eingestuft und die Stadtverwaltung das kleine Symbol demontiert.

Die gigantische Wirkung aber hat einfach die Seite gewechselt, statt Unfällen gibt es jetzt an besagter Stelle häufiger Stau. Und der macht die Riesaer so richtig sauer. Denn Zeit ist schließlich Geld. Autofahren kostet sogar beides, dann lasst uns doch mit diesen Ampeln in Ruhe. Manche Kommentare klingen fast so, als ob man diese fünf mickrigen Unfälle für ein schnelleres Vorankommen doch locker in Kauf nehmen könne. Eine Haltung, die sich die Stadtverwaltung freilich nicht leisten kann, wenn sie sich künftig nicht wieder vorwerfen lassen will, zu spät gehandelt zu haben.

Werden die Leitsätze zu häufig gebrochen, müssen härtere Regeln her. Aber vielleicht lässt sich die Stadtverwaltung doch noch von der Rückkehr des Grünpfeils überzeugen, wenn alle Riesaer einen Brief schreiben, in dem sie das richtige Verhalten an Symbol 720 des Verkehrszeichenkataloges erklären und dessen künftige Einhaltung beschwören.

Wie war das noch mal? Ach, ja, es begann mit: 21, 22, 23.

Zahlen spielen derzeit auch bei unseren überelbischen Freunden aus Wildenhain eine wichtige Rolle. Die veranstalteten eine Diskussionsrunde, zu der auch der Chef der sächsischen Staatskanzlei geladen war. Doch Fritz Jaeckel erschien erst mit deutlicher Verspätung, statt in der Schulgasse in 01561 Wildenhain war er in der gleichnamigen Straße in 01558 Rostig gelandet. Seit Neuestem kursiert deshalb die Frage, ob man die Straße in Wildenhain nicht umbenennen könne?

Das ist schon verflixt mit diesen Straßennamen. Wer kennt sie nicht, die Goethe- und die Schillerstraße? Ganz zu schweigen von der Haupt- und der Bahnhofsstraße. Auch die Schulgasse ist kein unbeschriebenes Blatt. Der Minister hätte genauso gut in Heilbronn, Warendorf oder Heidelberg landen können.

Damit das nicht mehr passiert, sollten die Wildenhainer die Idee der Umbenennung verwirklichen. Fritz-Jaeckel-Straße scheint mir ein Name zu sein, den der Staatskanzleichef und sein Fahrer sogar ohne Navi erreichen würden. Und zu dem die Ortsführer stets eine kuriose Episode zu erzählen hätten.

Zu verfehlen ist das Strehlaer Denkmal der Begegnung dagegen wohl kaum. Eindrucksvoll erinnert es gleich neben der Fähre an das erste Zusammentreffen von US- und Sowjet-Soldaten Ende April 1945 auf deutschem Boden. Weniger imposant als das Denkmal ist das jährliche Strehlaer Gedenken, das meist aus der stillen Niederlegung eines Blumengeflechts besteht. Zu wenig sagen die Junge Union Meißen und Nordsachsen und forderten schon voriges Jahr Rockmusik und Feuerwerk, eine Veranstaltung mit Volksfestcharakter. Doch in Strehla fehlte auch in diesem Jahr von einer großen Party jede Spur.

Die Stadt hielt das traditionelle Gedenken in Stille ab, da dies „viele ältere Strehlaer Bürger, die noch mit diesen Ereignissen verbunden sind“, bevorzugen würden, hieß es aus dem Rathaus. Zu dieser Entscheidung kann ich die Strehlaer Stadtverwaltung nur beglückwünschen, denn ein Gedenken hat nichts mit Party zu tun, eher mit Bildung. Die wiederum funktioniert auch ganz gut ohne Rockmusik und Feuerwerk.

Diese Woche kann wohl kaum sensibler werden.

