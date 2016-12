Wie man sich warm spektakelt Das 13. Märchenhafte Advents-Spectaculum in Kamenz steht in den Startlöchern. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen.

Sylko Freudenberg (l.) und Sebastian Pieper verwandeln sich am Wochenende wie immer in den großen und kleinen Wichtel. Fürs Zanken und Unsinnmachen muss natürlich vorher schon mal geübt werden. Die beiden gehören von Anfang an auch zur flinken Aufbau-Truppe in der Woche vorher. Alle haben bei dem kalten Wetter Lob verdient. © Matthias Schumann

Kaum eine Zahl wird vom Aberglauben so verteufelt wie die Zahl 13. Und auch im Märchen spielt sie eine große Rolle. Dass in diesem Jahr die 13. Ausgabe des märchenhaften Advents-Spectaculums in Kamenz gefeiert wird, entfachte deshalb die Fantasie der Interessengemeinschaft besonders. Im neuen Stollenspektakel am Sonnabend ist das Thema jedenfalls ausführlich verarbeitet worden. Ob die 13. Fee den Stollen in Gefahr bringt?

Entlastung durch drei Einlässe

Glück hin, Unglück her – den Machern hinter den Kulissen des besonderen Marktes macht das Ganze keine Angst. Sie haben alle Hände voll zu tun. Seit Tagen wird aufgebaut auf dem Areal. Mittlerweile sind viele Handgriffe zur Routine geworden. Das ist gut so, denn es gibt in diesem Jahr allerhand Neuerungen umzusetzen. Auf der Schillerpromenade stapeln sich bereits Holzwände, werden Buden aufgebaut, kommt noch die nagelneue Beleuchtung an Ort und Stelle. Bereits vor zwei Jahren hatte man die Ausdehnung des Areals auf die Schillerpromenade geprobt. Das Ergebnis war nicht übel, jedoch noch nicht vollends ausgereift. Es fehlte an Händlern an dieser Stelle, an genügend Beleuchtung und das Wetter spielte nicht mit. Nun wird das Thema neu aufgegriffen. Grund dafür waren die fantastischen Besucherzahlen beim 12. Spectaculum, als man an Grenzen stieß. Immerhin 9 500 Gäste strömten an zwei Tagen auf das Areal zwischen Pichschuppen, Malzhaus und Elementarium. Das war Rekord! Nun wird der enge Einlass an der Pulsnitzer entschärft. Indem man ihn nach hinten verlagert. In Höhe der gläsernen Brücke befindet er sich diesmal. Außerdem an zwei weiteren Stellen – an der Bahnbrücke sowie auf der Schillerpromenade, unweit des Brunnens. Die Händler, die bislang im Eingangsbereich standen, bieten ihre Waren auf der Allee an. So entsteht eine „Schlemmer-Meile“, die vor allem zu Stoßzeiten Publikum anziehen wird. Und der enge Märchenmarktbereich wird dadurch entlastet.

Zweite kleine Bühne im Park

Das Lager der Oberlausitzer Landsknechte befindet sich übrigens wieder mitten im Park. Auf einer zusätzlichen kleinen Bühne gleich daneben wird es an beiden Tagen erstmals Programmpunkte geben. Die Spielleute von Argentum Ferrum werden hier ihre wilden Lieder aufspielen. Bläser sorgen für Kurzweil. Der gestrenge Marktvogt wird seine Rundgänge ausbauen. So befruchtet man sich gegenseitig. Bei den mittlerweile über 30 mitwirkenden Märchenfiguren gibt es natürlich wieder Zuwachs: Dornröschen wird erstmalig in ihren bekannten Schlaf fallen, das tapfere Schneiderlein ist ebenso dabei wie die niedlichen Mädchen Schneeweißchen und Rosenrot. Rotkäppchen bekommt erstmals einen Wolf an ihre Seite. Und der Schuster Klaus mit seiner goldenen Gans sorgt für Polonaisen übers Gelände. Da man bekanntlich an Selbiger klebenbleibt, müssen sich die Gäste vorsehen.

Märchenrätsel mit Belohnung

Auch ein Märchenrätsel lockt. Auf dem Weg in den Park können kleine Gäste hier einige bekannte Figuren entdecken. Und müssen sie auf einem Mitmachzettel zuordnen. Für richtige Lösungen gibt es im Weihnachtspostamt eine kleine Überraschung: Den kultigen Weihnachtsmann, der von Beginn an Erkennungszeichen auf Plakaten und Flyern ist, gibt es als großen Ansteck-Button für alle Rätselrater. Die Stadt Kamenz sitzt diesmal als Veranstalter noch fester im Sattel und hat sich mit der Marketingabteilung solche Dinge einfallen lassen. Die IG Spectaculum ist trotzdem wie immer für die künstlerische Ausgestaltung zuständig – mit viel Herzblut und Leidenschaft. Auch das Museumsteam fiebert dem Wochenende entgegen. Und dann kommt ja noch der MDR und dreht am Sonnabend. Außerdem gilt es, eine Stadtwette einzulösen. Doch dazu später mehr.

