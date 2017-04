Wie man Kinder zum Lesen bringt Zum Welttag des Buches wird in Deutschland eine Geschichte verschenkt. Die Kinder holen sie sich bei Andrea Panke ab.

Praktikantin Josephine Wunderlich (hinten) und Sarah und Fiona aus der 4b der Grundschule Am Holländer mit dem Buch „Das geheimnisvolle Spukhaus“, das die Buch-Oase verschenkt. © André Braun

Fiona knallt den Zettel auf den Verkaufstresen. „Ich bin fertig“, ruft die Neunjährige stolz. Sie hat gerade eine Schnitzeljagd durch die Buch-Oase, den Buchladen von Andrea Panke, beendet. Dort hängen fünf Plakate, auf der die Viertklässler die Antworten auf einige Fragen finden müssen. Am Dienstagvormittag war die 4b der Grundschule Am Holländer bei Andrea Panke zu Besuch.

Die Buchhändlerin hat in den nächsten Tagen und Wochen noch oft Kinder in ihrem Geschäft. Über 650 seien bei ihr angemeldet worden, so die Buchhändlerin. Es geht um nichts Geringeres als darum, die Kinder für eine der grundlegenden Kulturtechniken – das Lesen – zu begeistern. Dazu gibt es in Deutschland die Aktion „Ich schenk Dir eine Geschichte“ zum Welttag des Buches. Und das ist wörtlich gemeint. Am Ende geht jedes Kind mit einem Buch aus dem Laden. „Das geheimnisvolle Spukhaus“ – so heißt die Geschichte, die extra für diese Aktion geschrieben wurde.

Es wird noch viel gelesen, schätzt die Buchhändlerin ein. Gerade zu Ostern waren wieder viele Kinderbücher über den Tresen gegangen. Und zum Glück gibt es die großen Knaller des Buchhandels. Ganz populär ist die Kinderbuchreihe „Cregs Tagebuch“. Angela Janke, deren Sohn Lukas die 4b besucht, hat damit gute Erfahrungen gemacht. „Erst wollte Jonas gar nicht lesen. Dann haben wir in der ersten Klasse Cregs Tagebuch gekauft. Er bekommt immer ein neues zum Geburtstag geschenkt.“

In der Grundschule sei das Lesen ganz hoch angesiedelt, sagte Klassenlehrerin Elke Jeschke. Seit der 1. Klasse besucht sie mit den Schülern die Bibliothek, hat das Angebot der Flohkiste mit Leseanreizen des Domino-Verlages genutzt und in der zweiten Klasse auch mal eine Lesenacht in der Schule veranstaltet. Die Geschichte vom Spukhaus wird im Unterricht noch eine Rolle spielen, sagt die Klassenlehrerin. „Wir werden miteinander darüber sprechen, was wir gelesen haben. Es ist schön, dass wir das Buch dafür geschenkt bekommen.“

