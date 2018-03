Wie man früher Kinder beschäftigte

© hy-photo gernot menzel

Woran sich Leute manchmal so erinnern! Am Wochenende beim Ostermarkt in der Lausitzhalle war zur Mittagszeit der sogenannte Saal 4 gut mit Menschen gefüllt, die sich von der Saxonia-Catering Ost GmbH (ehemals GfB) beköstigen lassen wollten. Also saß am Tisch auch ein Pärchen aus der Löbauer Gegend. Die beiden sagten, nachdem sie ihre Schnitzel verspeist hatten, sie würden jetzt ins Lausitz-Center gehen – zum Eisessen. Und sogleich fingen sie an, in diversen Erinnerungen zu schwelgen. Das Ehepaar kam nämlich früher schon immer zum Einkaufen in die Stadt. Und raten Sie mal, was die zwei wissen wollten! „Gibt‘s denn die Rolltreppe noch?“ Nein – als das Center sich ins frühere Warenhaus erweiterte, wurden sie ausgebaut. Schade, meinen die Gäste: „Das war toll für Eltern. Unsere Kinder sind stundenlang Rolltreppe gefahren, während wir einkauften.“

