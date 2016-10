Wie man Einbrecher abschreckt Die Polizei berät nächste Woche kostenlos Pirnaer, wie sie am besten ihr Eigentum sichern. Denn Aufklärung tut not.

Die Zahlen sind alarmierend: Alle dreieinhalb Minuten wird in Deutschland eine Wohnung oder ein Haus aufgebrochen. Die Ermittler registrieren beispielsweise 2015 bundesweit 167 136 Wohnungseinbrüche. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 441 Millionen Euro. Oft werden den Kriminellen die Beutezüge einfach gemacht: Häufig sind Türen nicht oder nicht richtig abgeschlossen oder Fenster bleiben sorglos angekippt, obwohl die Bewohner nicht daheim sind. Mit gezielter Aufklärung wollen Polizei und Sicherheits-Dienstleister nun dafür sorgen, dass die Menschen wachsamer sind – und sich so die Zahl der Einbrüche reduziert. So wird die mobile Polizeiwache der Initiative „K-Einbruch“ am 26. Oktober die Pirnaer kostenfrei zum Thema Einbruchschutz beraten. Der Stand der Initiative wird von 9 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz stehen. Dort sind unter anderem Vorträge zum Thema „Wie sichere ich mein Eigentum?“ geplant. Laut der Initiative sei es regelmäßig notwendig, die Menschen für die Risiken zu sensibilisieren, da viele Menschen die Gefahren unterschätzen und somit den Einbruchschutz vernachlässigen.

Denn die Statistik zeigt, dass über ein Drittel der Einbrüche gelingen, indem die Täter Türen und Fenster aufhebeln, weil ihnen kein mechanischer Widerstand entgegengesetzt wird. Dank nachgerüsteter Technik oder wachsamer Nachbarn scheitere hingegen jeder dritte Einbruch schon beim Versuch. Daher hat das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes die Initiative „K-Einbruch“ ins Leben gerufen, um auf breiter Ebene den Einbruchschutz zu verbessern.

