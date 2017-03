Wie man ein Hecht im Karpfenteich wird Sachsen startet ein neues Online-Portal zur Vermarktung regionaler Lebensmittel.

Koch Daniel Fischer (li.) legt Wert auf natürliche Zubereitung der Rohstoffe. Der Inhaber des Dresdner Restaurants Daniel bezieht die Ware meist direkt aus der Region. Er ist Stammkunde von Eric Osselmann (re.), Kundenbetreuer von Onkel Franz. © Arvid Müller

Neulich bei Onkel Franz in Dresden: Da sagt sich ein sächsischer Minister an, und plötzlich ist es in dem kleinen Bioladen am Rand des Nobelviertels Weißer Hirsch proppenvoll. Journalisten, Kameraleute und Politiker-Gefolge stehen sich auf den Füßen – nur wegen eines Mausklicks.

Neulich war am Montag. Und Onkel Franz steht nicht nur als Pendant zu Tante Emma, sondern ist auch Abkürzung für frisch, regional, ausgezeichnet, natürlich, zentral. Gefühlt ist es das 63. Onlineportal, das sich für hiesige Produkte starkmacht, und doch ist Regionales.sachsen.de ein besonderes: von Staats wegen und noch dazu für Nutzer – Anbieter wie potenzielle Käufer – kostenfrei. Unter dem Motto „Heimische Lebensmittel auf einen Klick“ startete Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) „eine moderne Verbraucherplattform, die Regionalität und Digitalisierung miteinander verknüpft und auf eine stärkere Regionalvermarktung setzt“.

Gerade in einer von Globalisierung geprägten Zeit gebe es bei den Verbrauchern wieder den „Wunsch nach Authentizität, Echtheit, Tradition und Heimat“, sagt Schmidt. Auch das Umweltbewusstsein sowie der Nachhaltigkeitsgedanke würden für viele Menschen immer wichtiger. Regionale Akteure könnten mit dem Portal ihre Präsenz erweitern und ihren Umsatz stärken. Zudem würden regionale Vertriebsstrategien zur Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe beitragen und sicherten so auch Jobs im ländlichen Raum. „Die Synergien für alle Beteiligten liegen auf der Hand“, so der Minister.

Anbieter und Regionalinitiativen können sich und ihr Angebot nach einmaliger Registrierung präsentieren und mit den eigenen Internetseiten verlinken. „Dabei stehen die nutzerfreundliche Selbstverwaltung sowie verbraucherfreundliche Such- und Filtermöglichkeiten im Vordergrund“, heißt es. Eine zusätzliche Seite mit 66 vom Ministerium definierten sächsischen Spezialitäten werde vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie betreut. Drei Mitarbeiter würden das Geschehen verfolgen und bei Verstößen einschreiten.

Und was lässt sich der Freistaat diese Vermarktungsoffensive kosten? „50 000 Euro für Software und Nacharbeiten“, sagt Minister Schmidt. Er sieht das Portal nicht in Konkurrenz zu Plattformen wie www.kauf-lokal-sachsen.de. Jene im Herbst gestartete Einzelhandelsinitiative der SZ sei „viel breiter aufgestellt als unsere, bei der es nur um Lebensmittel geht“. Schmidt schlägt vor: „Vielleicht kann man die Portale ja mal verlinken.“ Überhaupt gehe es um Vernetzung und Synergien – bis hin zum Tourismus, wo Museen und Kirchen mit kulinarischen Angeboten gepaart werden sollen. Das Ministerium nennt die in Bayern abgeschaute Plattform einen „Einstieg“ mit Wachstumspotenzial. Dort, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ausdrücklich kein Verkaufsportal, hätten sich im dreiwöchigen Test 71 Anbieter registriert.

Hat der Landwirtschaftsminister für seine medienwirksame Verkündigung einen Tipp seines Kabinettchefs Stanislaw Tillich (CDU) bekommen? Immerhin wurde Sachsens Premier, der praktisch vis-à-vis wohnt, schon mehrfach bei Onkel Franz gesichtet.

Doch der Bioladen tut sich schwer. Selbst auf dem Weißen Hirsch fehlt die Kundschaft. „Es ist eine Frage von Durchhalten und Kämpfen“, sagt Mitinhaber Markus Wenzel. Der 32-Jährige hatte das Unternehmen mit Martin Wett (29) 2014 gegründet – als Lieferservice für Gastronomen, der bislang gut 150 angefahrene Erzeuger und fast so viele Abnehmer kennt. Doch warum nicht auch an den Endkunden denken und das Lager teilweise als Laden nutzen? Dass das in der Praxis nur bedingt funktioniert, liegt laut Wenzel weniger am fehlenden Geld der Kunden als an den fehlenden Parkplätzen im Viertel.

So hat manch gute Idee mit grundsätzlichen Problemen zu kämpfen. Bei der Präsentation der Vermarktungsplattform stürzt wiederholt das Wlan ab. Ironie des Schicksals: Zeitgleich zieht Sachsens Wirtschaftsministerium auf einer anderen Veranstaltung ein Zwischenfazit seiner Digitalisierungsoffensive. Ressortchef Martin Dulig (SPD) hatte die flächendeckende Versorgung bis 2018 als Ziel ausgegeben.

Auch Onkel Franz ist im Portal gelistet. Im Unternehmen mit vier Beschäftigten werde „beispielhaft die Idee der Vermarktung regionaler, handwerklich hergestellter Erzeugnisse im Fachgeschäft und durch Belieferung von Kunden aus Gastronomie und Hotellerie umgesetzt“, lobt das Landwirtschaftsministerium. Aber: Ein Staatsbesuch füllt zwar den Laden, aber noch keine Kasse. Das weiß Markus Wenzel. „Vielleicht bringt das Portal einen Schub“, hofft er. Ach, wenn doch immer Montag wäre!

Mehr unter www.regionales.sachsen.de

