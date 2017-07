Wie man an Parkbänken fitter wird Sein einigen Wochen trainieren in Hoyerswerda die „Heimatsportler“. Ein Fitnessstudio brauchen sie nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine Übung an der Parkbank, wahlweise mit Medizinball, trainiert die Oberarmmuskulatur. Mit Hilfe der Bank lässt sich aber auch viel für die Beinkräftigung tun. © Hagen Linke Eine Übung an der Parkbank, wahlweise mit Medizinball, trainiert die Oberarmmuskulatur. Mit Hilfe der Bank lässt sich aber auch viel für die Beinkräftigung tun.

Die Sportler und die Übungszeit im Blick hat Benjamin Hoßmang (Mitte), einer der beiden Trainer bei den Heimatsportlern.

Dass Läufer gruppenweise durch die Stadt rennen, ist durchaus kein seltenes Bild mehr. Aber mehr als ein Dutzend Leute in einem Stadtpark in Sportsachen an Bänken, Mauern oder auf der Wiese? In Großstädten heißt diese Form des Outdoor-Trainings „Fitness-Bootcamp“. In Hoyerswerda sind die „Heimatsportler“ aktiv. Seit ein paar Wochen sieht man sie regelmäßig im Jürgen-von-Woyski-Park an der Friedrichsstraße zwischen den Sandstein-Plastiken schwitzen. Gründer der Gruppe ist Martin Hoßmang, den Sport-Experten als Fußballer beim Viertligisten in Bautzen kennen. Der 30-Jährige will nun seine Erfahrung aus vielen Jahren Leistungssport weitergeben. Den Teamgedanken kennt er vom Fußball. „Es macht mir Spaß mit Menschen zusammenzuarbeiten“, sagt er. „Hier wird keiner unter Druck gesetzt.“

Es sind junge und ältere Leute, die an diesem Tag im Park sind, Frauen und Männer. Zwischen Erwärmung und Entspannung absolvieren sie ein klassisches Zirkeltraining: 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, nach zehn Übungen knapp drei Minuten Pause. Das Ganze dreimal. Sie nutzen Kleingeräte, wie Wackelbretter, Therabänder, leichte Hanteln. Bodybilder will hier keiner werden. Genutzt wird vor allem das eigene Körpergewicht. Das stärkt unter anderem die Tiefenmuskulatur.

Die Ziele der Teilnehmer sind ganz unterschiedlich. Für Fleischermeister Frank Sinapius, der gleich um die Ecke wohnt, ist um 19 Uhr das Tagwerk erledigt und die Trainingszeit optimal. Der frühere Schwimmer läuft regelmäßig und weiß um die Bedeutung des Ausgleichstrainings, vor allem wegen der Rumpfstabilität. „Ich könnte die Übungen auch zu Hause machen, aber da wäre er wohl nicht so diszipliniert, wie hier. „Die Gemeinschaft und die kompetente Anleitung sind Motivation.“ In seinem Beruf muss der 44-Jährige viel tragen. Die Rückenprobleme, mit denen er vor ein paar Jahren zu tun hatte, sind durch spezielles Training verschwunden. Sinapius’ geht es so gut, dass er für Ende August einen Start beim KnappenMan-Triathlon auf der Olympischen Distanz im Blick hat.

Elisabeth Müller stieß über ein „Lady-Special“ zum Männertag zu der Gruppe. „Danach habe ich ordentlichen Muskelkater gehabt“, berichtet die Hebamme und Mutter eines fast dreijährigen Sohnes. Sie macht bei den „Heimatsportlern“ mit, um allgemein fitter zu werden. Das helfe auch im Beruf bei den von ihr angebotenen Rückbildungskursen. Sport hat Elisabeth Müller auch vorher gemacht, die letzten Wochen waren aber eine deutliche Steigerung. Sie fordert sich in der Gruppe mehr. Und hier stimmt die Anleitung. „Man bekommt immer ein direktes Feedback.“

Wer sich einmal ausprobieren möchte, kann zu einer Schnupperstunde kommen. Danach sind Einzel-, Fünfer- oder Zehnerkarten erhältlich. Martin Hoßmang kann sich auch vorstellen, das Projekt auf andere Städte auszuweiten. Derzeit sind er und sein Bruder Benjamin als Personaltrainer dabei. Als eine spezielle Gruppe trainiert derzeit die Handball-Frauenmannschaft des SC Hoyerswerda in der spielfreien Zeit. Die Übungen im tiefen Sand am Dreiweiberner See sind besonders fordernd.

Im Jürgen-von-Woyski-Park in der Hoyerswerdaer Altstadt nutzen die Heimatsportler einen kleinen Teil der Anlage als Trainingsfläche. Gestört fühlt sich hier niemand. Und vermüllt ist der Park auch nicht. Ganz im Gegenteil: Eine Bitte an Ulf Scholz, dem Leiter des städtischen Grünflächenamtes, wurde prompt erfüllt – der Rasen wurde gemäht.

www.heimatsportler.de

zur Startseite