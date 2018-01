Wie man 25 Jahre erfolgreich ums Überleben kämpft Seit 1990 bis heute bedeutet Eishockey in Weißwasser ein ständiges Auf und Ab – sportlich wie finanziell.

So sah es 1990 aus, das erste Logo des Polizeisportvereins Weißwasser. Auf dem Papier bestand die DDR noch, als die „Polizisten“ aus Weißwasser gegen die westdeutschen Klubs antraten. © Repro: Lausitzer Füchse

Weißwasser. In die zweite Saison in der Ersten Bundesliga startete Weißwasseraner nicht mehr als „PEV“, sondern benannte sich in „Eissport Weißwasser“ um. Der Traum von höheren Tabellenregionen platzte frühzeitig. Am Ende der Spielzeit 1991/1992 standen der sportliche Abstieg aus der 1.Eishockeybundesliga, eine Trainerentlassung, das durch die Wirtschaftlichkeitsprüfung des Deutschen-Eishockey-Bundes e.V. durch einen Lizenzentzug verweigerte Nachrückrecht, eine anderthalbjährige Sperre für Andreas Ludwig wegen einer Tätlichkeit an einen Schiedsrichter, ein gerichtlicher Streit mit der Krefelder Sport- und Werbeagentur „Design-Division“, ein Führungswechsel in der Vereinsspitze sowie die ersten Abgänge von Leistungsträgern wie Jörg Handrick, Michael Bresagk, Ronny Martin und Ralf Hantschke.

Weißwasser landete hart auf dem Boden der Tatsachen. Fortan ging es in Weißwasser zum einen um Visionen und Träume, zum anderen um harte Zahlen und Fakten. Beides zusammen ergab je nach Sachlage mehr oder weniger große sportliche Erfolge und finanzielle Berg- und Talfahrten. In der Spielzeit 1994/ 1995 ließen sich die Lausitzer auf das Abenteuer der neu gegründeten DEL ein. Durch die Spielgemeinschaft mit Chemnitz fand jedes vierte Heimspiel in Südwestsachsen statt.

Ein Jahr später wurde der vorläufige Tiefpunkt erreicht. Die „ESG Füchse Weißwasser/Chemnitz“ trudelte in den Abgrund. Sportlich waren die letzten Spiele, bis auf das allerletzte im Fuchsbau mit einem 5:3 Sieg gegen Riessersee, ein Desaster, manchmal fanden nur noch ein paar Hundert unentwegte Fans in die Halle. Am Ende stand der letzte Platz sowie der Entzug der DEL-Lizenz.

Ein Neustart des Profibereichs in Weißwasser ohne Hilfe aus Chemnitz wurde gestemmt und in der sogenannten Hacker Pschorr Liga (zweigleisige Liga, unterteilt in Nord und Süd, der Münchener Bierproduzent war hier als Hauptsponsor Namensgeber) der zweithöchsten Spielklasse gespielt. Mit Erreichen des neunten Platzes verlief die Saison zufriedenstellend. Immerhin hatten die Füchse die Klasse problemlos gehalten. Ein Jahr darauf gelang den Füchsen mit Schwedenpower (u.a. Trainer Hansson, Stürmer Morgan Samuelsson) der Einzug in die Playoffs. Erst im Halbfinale war Schluss. Der Lohn für zum Teil endlich wieder begeisterndes Hockey: Der Einzug in die neue eingleisige zweite Bundesliga.

Der Euphorie folgte im Jahr darauf Ernüchterung mit einer unerwarteten sportlichen Talfahrt. Immerhin konnte der Abstieg verhindert werden, der Ausverkauf der Mannschaft indes nicht. Besonders bitter war der Abgang von Samuelsson, der mit 113 Scorerpunkten in einer Spielzeit wohl einen ewigen Rekord für die Lausitzer Füchse aufstellte. Den fälligen Abstieg in Liga Drei gab es übrigens nur wegen Insolvenzen dreier (!) anderer Clubs nicht.

Wurde 2002 noch der sportliche Abstieg knapp abgewendet, kam es jetzt zur Zahlungsunfähigkeit der Profiabteilung. Am 17. April gründete sich die „EHC Lausitzer Füchse Spielbetriebs GmbH“ und es gelang den Verantwortlichen, fristgerecht gültige Lizenzunterlagen für die kommende Spielzeit vorzulegen. Im Jahre 2003 war es dann doch soweit, Play Down, Niederlage gegen Kaufbeuren und Abstieg in Liga drei. In der anschließenden Saison verpassten die Füchse zunächst den sportlichen Aufstieg. Am Grünen Tisch wurde allerdings durch die Insolvenz von Bad Nauheim und des Verzichts von München 98 noch ein Platz freigemacht.

In den nächsten Jahren wurde die Klasse gehalten. Rene Reinert kam und blieb bis heute als Macher im Fuchsbau. Finanzielle Schieflagen wurden überstanden, so beispielsweise im Jahre 2005 mit der Spendenaktion „Wir sind ein Team – gemeinsam für den Eissport in Weißwasser“, die dringend benötigte 50000 Euro einbrachte. Zwischen Stadt und Spielbetriebs GmbH bestanden zu dieser Zeit, gelinde formuliert, weitreichende Differenzen, was die Betriebskosten der Eishalle anging.

Eine der denkwürdigsten Spielzeiten fand 2006/2007 ihr glückliches Ende mit dem Klassenerhalt gegen Dresden. Abgeschlagen als Letzter besiegten die Füchse überraschend die favorisierten Eislöwen in den Playdowns. Dresden trat den bitteren Gang in die dritte Liga an. Ein Fakt, der die Fans der beiden Lager nicht eben zusammenrücken lässt. Im gleichen Jahr wurde auch Bernard Stefan, der bisherige Schatzmeister, Vorsitzender des Stammvereins „Eissport Weißwasser e.V. Die Füchse“, der sich in den Folgejahren vor allem die Wiederbelebung der einst erfolgreichen Nachwuchsarbeit auf die Fahnen schrieb.

2007/2008 stand erneut der sportliche Abstieg fest, wurde infolge der Insolvenz von Essen und dem Rückzug Regensburgs jedoch nicht vollzogen. Angesichts knapper Kassen stellte sich im Profibereich jedes Jahr aufs Neue die Herausforderung, eher preiswerte Spieler nach Weißwasser zu lotsen, die die gesetzten Erwartungen möglichst übertreffen sollten. Dass diese Spieler nach einer oder spätestens zwei guten Spielzeiten dann lukrative Angebote anderer Clubs annahmen, gehört zum Geschäft. Aus dem eigenen Nachwuchs schafften es immer weniger Spieler in den Profibereich. Zum Teil bestanden Probleme, überhaupt spielfähige Nachwuchsmannschaften zusammenzustellen. Der Verein arbeitete in den Folgejahren verstärkt an Außendarstellung und Image, gesunden finanziellen Bedingungen, einem Nachwuchskonzept und einem ordentlichen Verhältnis zur Stadt Weißwasser.

Ab der Saison 2009/2010 übernahm Dirk Rohrbach das Traineramt von Thomas Popiesch, der pikanterweise zum ärgsten Kontrahenten nach Dresden wechselte. Ihm zur Seite als Teammanager stand Ralph Hantschke. Rohrbach gelang das Kunststück, in sechs Jahren als Trainer fünfmal die Playoffs zu erreichen. Zur Einfahrt in einen sportlich gesehen relativ ruhigen Hafen kam die Gewissheit des Hallenneubaus. Eine gewisse Euphorie erfasste die Füchse und das gesamte Umfeld in der Lausitz. In der Saison 2013/ 2014 war es soweit. Am 23. August 2013 fand das Eröffnungsspiel in der neuen Eisarena in Weißwasser gegen die Eisbären.

Ein Traum war wahr geworden. Ein Traum, der wahr werden musste, um Eishockeysport überhaupt auf längere Sicht gesehen in Weißwasser halten zu können. Die 1973 errichtete und 1990 zur provisorischen Spielstätte umgebaute Trainingshalle entsprach nicht dem heutigen Stand. Die moderne Eisarena kann den Standortnachteil von Weißwasser zum Teil wettmachen, Spiel- und Trainingsbedingungen sind auf einem hohen Niveau. Vom äußeren Rahmen her bieten die Spiele den Zuschauern echten Eventcharakter. Eine nicht zu unterschätzende Wirkung hat der repräsentative Neubau auf Eltern mit ihren Kindern, die sich dem zeit- und kostenintensiven Eishockeysport verschreiben.

Sportlich gesehen veränderte der Neubau die Ausrichtung der Profimannschaft nicht grundlegend. In der Saison 2015/ 2016 waren die Playoffs für das Team um Trainer Rohrbach in unerreichbare Ferne gerückt, auf dem vorletzten Platz liegend wechselte der langjährige Coach ins Management. Dirk Rohrbach steht heute der Spielbetriebs GmbH als Geschäftsführer vor. Diese Saison endete versöhnlich, am Ende stand der Klassenerhalt durch den Triumph gegen Heilbronn in den Playdowns.

Vor Beginn der vergangenen Spielzeit vereinbarten die früheren Erzfeinde aus Berlin und Weißwasser eine enge Kooperation im Nachwuchs- und Profibereich. Der realistische Anspruch in Weißwasser lautet inzwischen, auf gesunder finanzieller und sportlicher Basis spannende Spiele in der DEL 2 zu bieten. Das wiederum bedeutet jedes Jahr aufs Neue, trotz hoher Fluktuation innerhalb der jeweiligen Mannschaft eine erfolgversprechende Mischung von erfahrenen und jungen Spielern zu finden, den eigenen Nachwuchs aus Weißwasser zu fördern und die Identifikation der Fans von nah und fern mit ihrem Club so hoch wie bisher zu halten.

Grundlage dafür ist der Erhalt der Basis und eine Schritt für Schritt weitergehende Entwicklung im Profi- und Nachwuchsbereich, die Unterstützung durch die vielen kleinen und großen Sponsoren sowie die vielen hauptamtlichen, nebenberuflichen und freiwilligen Mitarbeiter und Helfer rund um den Eishockeysport. Die Fans hier zählen unbestritten zu den enthusiastischsten überhaupt, die die Eishockeylandschaft zu bieten hat. Und das derzeitige Tal, in dem die Füchse sportlich gesehen stecken, soll und muss möglichst schnell verlassen werden. Denn Erfolg und Weiterbestand des Eishockeys in Weißwasser mit all seinen Facetten hängen eng zusammen. Ebenso wie Anspruch und Lebensqualität. Damals, jetzt und künftig.

Mit dieser Folge endet unsere Serie über 85 Jahre Eissport in Weißwasser. Die anderen Teile sind erschienen am 9.12., 16.12., 23.12., 30.12. und 6. Januar.

zur Startseite