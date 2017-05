Wie luxuriös dürfen Sozialwohnungen sein?

Also man muss natürlich schon aufpassen, dass man da keine Wohnungen zimmert, die den künftigen Mietern die Motivation nimmt wirtschaftlichen Erfolg zu suchen, Geld zu verdienen um eines Tages mal "in was besseres zu ziehen". Am Ende gehts hier um Sozialwohnungen, verstehe ich das richtig? D.h. wir alle tragen die Kosten, die folglich niedrig gehalten werden sollten, wenn wir nachher nicht rumjammern wollen, dass Steuererhöhungen anstehen. Balkone seh ich als genauso wenig erforderlich an, wie ein zweites Bad. Licht aus zwei Richtungen ist schon nicht ganz so verkehrt und Aufzüge hingegen halte ich für absolut sinnvoll, sofern man auch mal an altersschwache und Rollstuhlfahrer denkt...