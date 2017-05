Wie Luther in die Kirche kommt Walddorf zeigt eine Schau zum Reformator. Das ist auch dank freiwilliger Helfer möglich.

Sie bereiten die Lutherausstellung in der Walddorfer Kirche vor: Viola und Gerd Streubel (links) sowie Peter Drogla. Eröffnet wird die Schau am kommenden Sonntag mit einer Andacht. Demnächst erweitert das Gotteshaus seine Öffnungszeiten, damit viele Besucher die Schau sehen können. © thomas eichler

Walddorf. Die Walddorfer Hobbyfotografen müssen sich ein Jahr gedulden. Erst 2018 können sie wieder ihre Aufnahmen in der Kirche des Ortes ausstellen. Jedes Jahr organisieren Kirchgemeinde und Förderverein eine Ausstellung auf der Orgelempore. Das soll mehr Leute in die Kirche locken, nicht nur zu den Gottesdiensten. Das Gotteshaus soll Teil des kulturellen Lebens sein oder auch einfach ein Ausflugsziel. Bisher zeigten Hobbyfotografen jährlich Fotos zu einem bestimmten Thema. Dieses Jahr nimmt die Kirchgemeinde das 500-jährige Reformationsjubiläum zum Anlass und widmet die Ausstellung auf der Orgelempore dem Reformator Luther.

Dazu hat die Walddorfer Kirchgemeinde das Material extra angeschafft. Das historische Museum Berlin stellte eine Plakatausstellung zusammen, die das Leben und Wirken Luthers zeigen – unter dem Motto „Die Reformation und ihre Folgen“. Anschaulich wird erklärt, wie der Reformator lebte, was ihn bewegte und bis heute an ihn erinnert. 30 Plakate zu sieben Themenbereichen gibt es. „Das ist vor allem für Schulklassen sehr lehrreich“, sagt Viola Streubel von der Kirchgemeinde. Damit die Ausstellung von möglichst vielen besucht werden kann – auch Schulklassen – erweitert die Kirche ihre Öffnungszeiten. Ab Pfingsten wird das Walddorfer Gotteshaus von Dienstag bis Sonnabend jeden Tag zwischen 10 und 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr für Besucher offen sein. Sonntags ist wie bisher immer nachmittags, 14 bis 16 Uhr, geöffnet. Das sei nur möglich, sagt Viola Streubel, weil sich Freiwillige vom Förderverein der Kirche bereiterklärt haben, die neuen Öffnungszeiten abzudecken. Nur die Kirchentür aufschließen und keine Aufsicht zur Verfügung stellen, das will die Kirchgemeinde nicht. Zum einen aus Sicherheitsgründen, wie Frau Streubel sagt. Heutzutage werde ja alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Auch an der Walddorfer Kirche sind schon zwei Kupferrohre abhandengekommen. Zum anderen sei es aber auch für die Besucher hilfreich, wenn jemand da ist, der Fragen beantworten kann, zum Beispiel zum Ort, zur Kirche und ihrer Geschichte. Eröffnet wird die Ausstellung an diesem Sonntag, nachdem sie dieser Tage gerade aufgebaut wird. Los geht es 14 Uhr mit einer Andacht. Pfarrerin Maximilane Rehm wird allgemein zur Reformation sprechen. Zudem gibt es einen Vortrag zum Thema „Besonderheiten der Reformation in der Oberlausitz“, gestaltet vom Zittauer Museum.

