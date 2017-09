Wie lernten Schüler früher? Das Schulmuseum zeigt Hefte der letzten drei Jahrhunderte. Und erklärt, warum Hitler die deutsche Schreibschrift verbot.

Das Schulheft aus dem Jahr 1760 zeigt, wie eine Schülerin die „gründliche Vorschrift“ übte. Franz Neugebauer hat im Schulmuseum besondere Sammlerstücke zusammengetragen. © Sven Ellger

In seinem braunen Gehrock, den Bart nach oben gezwirbelt, die Fliege korrekt gebunden, wirkt Franz Neugebauer der Kaiserzeit entsprungen. Die Schuhe sind auf Hochglanz poliert. Dass der 38-Jährige für seinen Job im Schulmuseum viel Leidenschaft aufbringt, ist unschwer zu erkennen.

Nun hat der Dresdner – dessen Herz eigentlich für den Rock'n'Roll schlägt – eine neue Ausstellung in den „Klassenzimmern“ der einstigen Knabenschule an der Seminarstraße zusammengetragen.

Anhand von fast 100 Exponaten gehen Neugebauer und sein Team der Frage nach, wie und mit welchen Materialien Schüler in den vergangenen drei Jahrhunderten gelernt haben. Schnell wird klar: Die Schreibschrift spielt in den deutschen Klassenzimmern eine große Rolle. Und auch die jeweiligen politischen Ideologien – ob unter der Nazi-Herrschaft oder später in der DDR.

Die Schulschriften zeigen, wann in welcher Schreibschrift Texte verfasst wurden. Und die Ausstellung klärt darüber auf, warum ausgerechnet Adolf Hitler die deutsche Schrift 1941 aus den Schulen verbannte und Kinder fortan nur lateinische Buchstaben benutzen durften. Was viele nicht wissen: Der Österreicher hatte es gar nicht so mit der Deutschtümelei, erklärt Neugebauer. Sein Vorbild war die Antike – das sollte sich auch in der Schreibschrift widerspiegeln.

Drei private Sammler haben Neugebauer ihre Stücke zur Verfügung gestellt werden. „Sie werden so nie wieder zu sehen sein.“ In der Ausstellung dürfen sich Kinder – auf einer alten Schulbank sitzend – selbst im Schreiben ausprobieren. Zum Beispiel mit „Stiften“, wie sie schon in der Antike und im Mittelalter benutzt wurden. Etwa die Stacheln eines Stachelschweins, eine Vogelfeder, ein Schilfrohr, später wurden sie von Stahlfedern abgelöst. Neugebauer selbst beherrscht das Lesen und Schreiben der deutschen Schrift und gibt Tipps.

Bevor die Ausstellung an diesem Donnerstag eröffnet wird, führt der Museumspädagoge mit einem Vortrag in die Geschichte der Schulschriften ein. Anschließend zeigt Neugebauer die verschiedenen Klassenzimmer, die sich den Schülern im Kaiserreich, im Nationalsozialismus und in der DDR-Zeit widmen.

Der Vortrag über die Schulschriften am 7.9. beginnt 18 Uhr in der Aula der 48. Grundschule, Seminarstraße 11.

zur Startseite