Wie lebt eine Kuh? In Struppen ist am Sonnabend Hoffest. Dieses Mal mit einer besonderen Attraktion.

Fast wie echt: Zum Hoffest hat sich die Agrarproduktion Struppen eine Kunst-Kuh, das sogenannte Kuhmobil, geliehen. Mario Richter erklärt daran das Leben im Stall. © Kristin Richter

500 Milchkühe – so viele gibt es auf dem Hof der Agrarprodukte Struppen. Zum Hoffest am 29. April können Besucher mit dem Festungsexpress durch die Ställe des Landwirtschaftsbetriebs fahren. Aussteigen ist nicht erlaubt, das wäre zu viel Stress für die Tiere. Um dennoch zu verstehen, wie so ein moderner Kuhstall funktioniert, hat Geschäftsführerin Ines Stenger das „Kuh-Mobil“ beim Forum für moderne Landwirtschaft ausgeliehen. „Damit kann die Situation in einem Kuhstall nachempfunden werden“, sagt sie.

Sogar das Melken mit einer Vakuumpumpe kann simuliert werden. Die Kuhattrappe wird dazu bis obenhin mit Wasser gefüllt. Auf einem Display sieht man dann, wie viel Milch oder eben Wasser man schon gemolken hat. Die ganze Zeit am Kuh-Mobil ist Mario Richter, der Leiter der Tierproduktion. Er freut sich auf viele Fragen, die bestimmt aufkommen. Denn es gebe noch viel Nachholbedarf beim Wissen, wie so ein Stall funktioniert, sagt er.

Zum bereits 21. Hoffest hinter der Landfleischerei in Struppen erwarten Besucher von 9.30 bis 17 Uhr unter anderem Führungen durch das Schlachthaus, eine Traktorenausstellung, eine Strohrutsche für Kinder, ein Streichelzoo sowie ein Naturmarkt mit vierzig Händlern. (kk)

