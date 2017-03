Wie lebt das Wolfsrudel? 2011 siedelte sich das Wildtier im Naturschutzgebiet an. Jetzt steht es im Mittelpunkt eines Vortrags im Besucherzentrum.

Um ihn geht es bei dem Vortrag: den Wolf. © dpa

Die Naturschutzgebietsverwaltung setzt ihre Vortragsreihe im Besucherzentrum an der Weißbacher Straße in Königsbrück fort. Eine Mitarbeiterin des Kontaktbüros „Wölfe in Sachsen“ will am 15. März, 19 Uhr, über das Wolfsrudel in der Königsbrücker Heide sprechen. Die Tiere siedelten sich vermutlich 2011 in dem Naturschutzgebiet an. Die geschulten Mitarbeiter der Naturschutzgebietsverwaltung haben die Wölfe schon mehrmals in der freien Natur beobachtet, Wildkameras zeichnen Fotos und Videos des Rudels auf. Der Rüde des Königsbrücker Heide-Rudels wird Klitschko genannt, weil er verhältnismäßig groß ist. Die leicht schielende Wölfin trägt den Namen Silberblick. Das Rudel geriet vor einem Jahr in den Fokus, als eine große Herde Heidschnucken in der Heide von Wölfen überfallen wurde. 64 Tiere starben. Es ist aber nicht erwiesen, ob wirklich dieses Rudel die Schafe angriff. (SZ/pre)

