Wie lange zahlt Riesas Rathaus noch Tarif?

© Symbolfoto/dpa

Uta Knebel, Chefin der Riesaer Linke-Fraktion

Helmut Jähnel, Chef der Riesaer CDU-Fraktion

Riesa bietet deutlich mehr Industriearbeitsplätze als andere Regionen im Landkreis. „Trotzdem bilden wir beim Einkommen das Schlusslicht in der Region“, sagt Uta Knebel. Das sei im Wettbewerb um Fachkräfte und Einwohner nicht hinnehmbar, so die Chefin der Linken-Fraktion im Stadtrat. Dagegen müsse man als Stadt ein Zeichen setzen – und öffentlich klarstellen, dass man auch künftig die Rathaus-Mitarbeiter nach dem Tarif des Öffentlichen Dienstes bezahlt. Noch gilt der zwar in Riesa. „Allerdings fordern manche Stadträte seit Jahren, dass wir aus dem Tarifvertrag aussteigen, um die Personalkosten besser planen zu können“, so die Linke.

Deshalb hat die Linke in der Sitzung am Mittwoch einen Antrag gestellt: Per Beschluss soll festgelegt werden, dass die Stadt nicht aus dem Tarifvertrag austritt. Gleichzeitig fordert der Antrag, dass der OB in nichtöffentlicher Sitzung den Stadträten vorstellen möge, wie die Mitarbeiter der städtischen Tochtergesellschaften bezahlt werden – und wie deren Geschäftsführer. „Wann gab es dort eigentlich die letzte Lohnerhöhung?“, fragt Uta Knebel. „Wir wollen, dass die Leute gern in Riesa leben – und dazu gehört ein gutes Einkommen.“ Schließlich fordere selbst die CDU aktuell im Bundestagswahlkampf per Plakat „gute Arbeit und gute Löhne“.

In die Nähe des Wahlkampfs rückte der CDU-Fraktionschef allerdings auch den Antrag der Linken. „Ich will ihn nicht gerade populistisch nennen“, sagt Helmut Jähnel. „Aber der Beschluss hätte überhaupt keine langfristige Wirkung.“ Schon der nächste Stadtrat könnte ganz anders darüber entscheiden, ob Riesa aus dem Tarifvertrag aussteige. Laut Verwaltung sei ein Austritt ohnehin nicht vorgesehen. Rechtlich wäre er jeweils zum Jahresende mit einer sechsmonatigen Frist zulässig – nach einem entsprechenden Stadtratsbeschluss.

Gleichzeitig verweist der CDU-Fraktionschef darauf, dass der Stadt in der Tat steigende Personalausgaben drohten. „Der Beschluss des Linken-Antrags würde den Wirtschaftsstandort Riesa nicht stärken.“ Laut Stadtrat Kurt Hähnichen (CDU) sei mit einer Zunahme der städtischen Personalkosten bis 2020 um eine Million Euro zu rechnen. „Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir die Verwaltung effektiver aufstellen können – und welche Leistungen wir im Gegenzug einsparen wollen.“

Uta Knebel betont, dass die Linke schon seit Jahren eine Personalentwicklungskonzeption fordere – die nun endlich angefangen werde. „In den nächsten fünf Jahren gehen viele Mitarbeiter in Rente. Wenn man Aufgaben zusammenlegt, muss man nicht jede Stelle nachbesetzen.“ So würden auch die Personalkosten nicht so stark ansteigen, wie befürchtet. Deshalb könne man sich den Beschluss auch leisten.

Der beinhaltet allerdings nicht nur den Punkt Tarifbindung, sondern auch die Forderung nach mehr Informationen für die Stadträte über die Bezahlung bei den städtischen Tochterunternehmen. Jähnel verweist darauf, dass die Stadträte in den Aufsichtsräten ja ohnehin eine Kontrollpflicht hätten. Uta Knebel entgegnet, schon etliche Jahre im Aufsichtsrat zu sitzen, ohne jemals das Gehalt des Geschäftsführers erfahren zu haben. „Die Zahlen können Sie jederzeit abfragen“, sagt OB Marco Müller. Für die Öffentlichkeit allerdings seien sie nicht bestimmt. Der Antrag der Linken wurde mit 16 zu 11 Stimmen abgelehnt.

