Wie lange will Rothenburg feiern?

Die Einwohner stimmen an diesem Sonntag über die Zukunft der Veranstaltung ab.

Im nächsten Jahr feiert Rothenburg sein 750-jähriges Bestehen. Ob die Einwohner und Besucher der Neißestadt das Jubiläum drei oder vier Tage lang feiern, entscheidet sich an diesem Sonntag. Da stimmen die Rothenburger bei einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Festes ab. Und sind damit Pioniere im Landkreis. Denn einen solchen Bürgerentscheid hat es bisher noch nicht gegeben. Die Meinungen zur Dauer des Festes, das in diesem Jahr erstmals auf drei Tage verkürzt worden ist, gehen vor der Abstimmung auseinander.

Rothenburgs Bürgermeisterin Heike Böhm wertet das diesjährige Fest als Erfolg und will die Veränderungen beibehalten und weiterentwickeln. „Eine Festdauer von drei Tagen wurde durch unsere Gäste mehrheitlich mitgetragen. Ich habe jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört“, sagt sie. Das neue Konzept, zu dem auch der Verzicht auf einen Eintritt gehört, sei aufgegangen. Jetzt fange man die Stimmungen und Meinungen der Bürger auf und lasse sie in dem Bürgerentscheid mitbestimmen. Die Frage lautet: Soll das Sommerfest von vier Tagen (Freitag bis Montag) auf drei Tage (Freitag bis Sonntag) verkürzt werden? Die Bürger können mit Ja oder Nein stimmen. Das Ergebnis ist dann für drei Jahre bindend.

Auch Hartmut Steinert, stellvertretender Bürgermeister und Mitglied des Sommerfestbeirates, ist der Meinung, dass sich die Verkürzung bewährt hat. Vorher habe mancher Rothenburger das kritisch gesehen, aber im Nachhinein habe er von vielen gehört, dass drei Tage ausreichen, sagt er. Ob das die Mehrheit der Bürger so sieht, werde man am Wahltag sehen.

Dass der Zeitpunkt vor dem Jubiläumsjahr ungünstig ist, weiß auch Hartmut Steinert. Man hätte es vielleicht auch bis dahin lassen können, aber weil es in den letzten Jahren schon Probleme gegeben hat, habe man die Reißleine ziehen müssen.

Platzmeister Marcel Graf bewertet die Veränderungen in diesem Jahr ebenfalls positiv. „Das Konzept ist aufgegangen, und die Erwartungen der Schausteller wurden übertroffen“, resümiert er. Die Verkürzung habe aber auch einen Haken. „Es ist leichter, große Fahrgeschäfte nach Rothenburg zu holen, wenn das Fest vier Tage lang dauert“, sagt Marcel Graf. Der Aufwand, große Fahrgeschäfte wie ein Riesenrad oder eine Achterbahn aufzubauen, sei enorm und rentiere sich für die Betreiber bei vier Tagen mehr als bei drei, so seine Erfahrung.

Für Hans-Joachim Wergien, der sich mit der Geschichte Rothenburgs beschäftigt und das Fest auch jahrelang mitorganisiert hat, war die Entscheidung zur Verkürzung richtig. Schließlich sei das Sommerfest aus einer Ein-Tages-Veranstaltung entstanden und dann immer weiter gewachsen. „Eine Variante wie dieses Jahr entspricht ganz der Historie“, sagt er. Dass sich die Stadtverwaltung diese Entscheidung nun noch einmal durch die Bürger absegnen lassen will, findet er jedoch überflüssig. Denn obwohl sonst kein Geld da sei, gebe die Stadt hier 3500 Euro für eine Sache aus, die eigentlich entschieden ist. Dieser Kostenrahmen wurde von Corina Behnert, der Leiterin des Fachbereichs Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit in der Stadtverwaltung, in der August-Sitzung des Stadtrats genannt. Und wenn sich die Bürger dann gegen eine Verkürzung entscheiden sollten, stehe man im kommenden Jahr wieder vor dem gleichen Problem wie in den Jahren zuvor.

Am Sonntagabend steht auf jeden Fall fest, wie es mit dem Fest weitergeht.

