Wie lässt sich die Randale-Serie stoppen?

Selbst acht Millimeter starkes Verbundglas hat die Täter nicht davon abhalten können, eine Scheibe des Großenhainer Tornado-Denkmals einzuwerfen. In ersten Reaktionen fordern Großenhainer, die Stadt möge doch bei der Reparatur der Installation nun Panzerglas verwenden.

Stadtsprecherin Diana Schulze erklärt, warum das nicht geht: „Die Kunst-Installation funktioniert nur bei einer bestimmten Glasstärke“, außerdem sei „Panzerglas viel zu teuer“. Die Stadt Großenhain verhandelt gerade mit der ortsansässigen Firma Polartherm Flachglas GmbH über eine Reparatur. Vielleicht kann das Unternehmen eine kleine Spende obendrauf legen. Firmenchef Jost Wittwer wollte dazu allerdings noch nichts sagen. Am Fakt, dass Vandalen in den letzten Wochen die Stadt überziehen, und endlich gefasst werden müssen, ändert das nichts. Revierleiter Dieter Greß hat nach diesem neuerlichen Vorfall die Streifendienste noch einmal verstärkt. Ob sächsische Sicherheitswacht städtischer Vollzugsdienst oder Streifenpolizist – der Stadtpark wird zur Dauerspazierstelle. In den letzten Wochen hat sich die schönste Grünanlage der Stadt auch zum Sorgenkind entwickelt. Hier treffen sich verschiedenste Gruppen und hier spielten sich etliche Vorfälle ab. Einbrüche wie jetzt am Tennisplatz, Zerstörungen wie an der ehemaligen Faustball-Baracke, herausgerissene und abgeknickte Bäume und demolierte Bänke. Der zweite Kriminalitätsschwerpunkt ist die Innenstadt.

Einziger „Ausreißer“ in diesem Bild waren die Schmierereien in Skäßchen. Dass trotzdem nie irgendjemand etwas gesehen haben will, nicht einmal bei den demolierten Baustelleneinrichtungen auf der Weberallee oder Berliner Straße – das kann Dieter Greß nicht glauben. Während Leute in öffentlichen Debatten und auf Facebook kein Problem haben, teilweise die ungeheuerlichsten Vorwürfe zu äußern, ist scheinbar ein berechtigter Anruf bei der Polizei ein Tabu. Doch es regt sich auch Widerstand. Einige Großenhainer boten jetzt via Netz an, Geld für eine Prämie auf Hinweise auszusetzen. Eine Idee, die auch schon Dieter Greß verfolgt. Die Stadt hat nun ihrerseits eine Summe von 500 Euro als Belohnung für Hinweise zum Tornado-Denkmal ausgesetzt. Möglicherweise legen mehrere auch für eine größere Summe zusammen.

Zwar äußerte ein Facebook-Nutzer dazu, es könne ja nicht Sinn der Sache sein, dass nun die Bürger Geld zusammenlegten, um Straftäter zu fassen. Allerdings gibt die Stadt zu bedenken, müsse man so eine Serie nun endlich einmal durchbrechen.

Seine ganz persönliche Erklärung liefert Graffitikünstler Sebastian Bieler dazu: „Für solch einen Akt der Zerstörung braucht es verdammt viel Wut im Bauch. Das macht niemand einfach mal so aus Langeweile. Auch wenn das jetzt sicher auf wenig Verständnis stößt, aber wir sollten endlich damit anfangen, uns zu fragen, was unsere Jugendlichen zu solchen Hilferufen treibt, anstatt immer sofort die „Vollidiotenkeule“ auszupacken. Ich möchte auf keinen Fall falsch verstanden werden, auch mich macht die Beschädigung des Tornadodenkmals traurig, aber es steckt viel mehr dahinter als sinnlose Zerstörung. Nämlich eine verletzte Kinderseele.“

