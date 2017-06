Wie krank ist der Altstadt-Räuber von Pirna? Zum Prozessauftakt kündigt Friedhelm L. ein Geständnis an. Doch dazu kommt es nicht.

Justizbeamte führen den Angeklagten Friedhelm L. am Donnerstagmorgen zum Gerichtssaal. Ihm wird vorgeworfen, mit vorgehaltener Waffe vier Geschäfte in Pirnas Innenstadt überfallen zu haben. © Daniel Förster

Pirna/Dresden. Sieben Verhandlungstage hat die 15. Strafkammer des Dresdner Landgerichts vorgesehen, um sich ein Urteil über den mutmaßlichen Altstadt-Räuber von Pirna zu bilden. Ein langer Strafprozess wegen Raubes steht dem Angeklagten bevor. Und doch hätte das Verfahren unter Vorsitz von Richter Christian Linhardt zum Prozessauftakt am Donnerstag ein überraschend schnelles Ende finden können.

Kaum im Gerichtssaal, erklärt der Angeklagte Friedhelm L., zu sämtlichen Tatvorwürfen umfassend aussagen zu wollen. Die Verfahrensbeteiligten verständigen sich daraufhin und stellen dem 69-jährigen Deutschen einen Strafrahmen von mindesten sechs Jahren und neun Monaten bzw. höchstens sieben Jahren und sechs Monaten Haft in Aussicht. Voraussetzung: Er legt zu allen Taten noch am selben Tag ein umfassendes, detailreiches und vor allem glaubhaftes Geständnis ab, um so den für kommenden Montag geladenen Opfern eine Aussage vor Gericht zu ersparen. Damit erklärt sich der Nordrhein-Westfale zunächst einverstanden. „Ich gestehe meine Schuld ein“, sagte er dem Gericht. Man könne ihn wegsperren, solange man wolle, seine Freilassung erlebe er sowieso nicht mehr, erklärt er dann.

Verantworten muss sich Friedhelm L., der nach eigenen Angaben unter schwerer Diabetes und beginnender Altersdemenz leidet, unter anderem wegen schweren Raubes. Laut Staatsanwaltschaft soll er zwischen August und Dezember vergangenen Jahres vier Geschäfte in Pirna überfallen haben. Unmaskiert und teilweise sogar am helllichten Tag war der hagere Mann ins „Funky-Town“ auf der Schuhgasse, in den Feinkostladen „Vom Fass“ auf der Barbiergasse, in die „Modegalerie Wenzel“ auf der Gartenstraße und in den „Mode-Express“ auf der Dohnaischen Straße spaziert. Immer wartete er, bis er mit den Verkäuferinnen alleine war. Dann zückte er eine Waffe, drängte die Frauen damit in Umkleide- oder angrenzende Geschäftsräume, wo er sie mit Kabelbindern fesselte. Danach plünderte er die Kassen und verschwand mit einer Beute von jeweils mehreren hundert Euro zu Fuß.

Im gleichen Zeitraum mietete der Rentner unter falschem Adelstitel auch vier Wohnungen im Stadtzentrum an, teilweise parallel zueinander. Die Gefahr, in der Stadt erkannt zu werden, war also groß. Hatte es der Mann, der wegen schweren Raubes 1990 schon einmal in München zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, vielleicht sogar darauf angelegt, erwischt zu werden? Ebenso brisant ist die Tatsache, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter Bewährung stand – wegen ähnlicher Delikte, für die er von einem Gericht in Niedersachsen verurteilt worden war. Was hatte ihn bewogen, nun in Sachsen auf Beutezug zu gehen?

Keine Einzelheiten

Entgegen seiner Ankündigung bleibt Friedhelm L. dem erstaunten Gericht die Antworten darauf schuldig. Über seinen Anwalt lässt er plötzlich ausrichten, dass er sich zum jetzigen Zeitpunkt gesundheitlich nicht in der Lage sieht, lange und in Einzelheiten über seine Taten zu sprechen. Das alles strenge ihn zu sehr an. Außerdem, so sagt der Angeklagte, habe er aufgrund seiner Krankheit keine authentischen Erinnerungen mehr an die Überfälle. „Das alles ist weg“, gibt er vor. Immerhin blieb er bei der Aussage, die Taten begangen zu haben.

Das allein reicht dem Gericht aber nicht. Somit ist die vorab getroffene Verständigung über den möglichen Strafrahmen hinfällig. Das will der Verteidiger so nicht stehen lassen. Sein Mandant wolle ja aussagen, nur könne er das wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustands nicht, argumentiert er eindringlich. Schon im Vorfeld hatte der Anwalt das Gericht mehrfach darauf hingewiesen, dass er Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit von Friedhelm L. hat. Eine erste Untersuchung hatte das aber nicht bestätigt.

Dennoch verschließt sich Richter Christian Linhardt den Ausführungen des Verteidigers nicht und ordnet eine erneute ärztliche Begutachtung des Angeklagten an. Noch vor dem Wochenende soll ein Arzt dessen Verhandlungstauglichkeit prüfen, da der Prozess schon am Montagmorgen fortgesetzt wird. Dann sollen die Opfer aussagen.

