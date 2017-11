Wie Kraftwerke sauberer werden sollen Die EU ordnet den Handel mit Papieren neu. Industrie und Kraftwerksbetreiber müssen nachrüsten.

Im Kraftwerk Boxberg wird deutlich weniger Kohlendioxid in die Luft geblasen, seit dort eine Luftzerlegungsanlage als Pilotprojekt in Betrieb ist. © Andre Schulze

Nach den Autos müssen auch Unternehmen und Kraftwerke bis 2030 deutlich sauberer werden. In der Nacht zum Donnerstag einigten sich die Verhandlungspartner der EU in Brüssel auf eine Reform des Emissionshandels, der zwar schon 2005 eingeführt wurde, aber noch nie richtig funktionierte. Das dürfte nun anders werden. Konzerne sollen umdenken, und Energieversorger brauchen neue Ideen. Denn wer viel in die Luft bläst, produziert teurer. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist der Emissionshandel eigentlich?

Unternehmen, die ausstoßen, müssen seit 2005 bei der Regierung des Landes, in dem die Anlage steht, Emissionszertifikate kaufen – eines für jede Tonne Kohlendioxid. Für Kraftwerksbetreiber gilt das ebenso, aber deren Papiere gibt es lediglich bei Auktionen. Die Absicht ist klar: Wer nicht in eine klimaschonende Produktion investiert, braucht viele Papiere, zahlt also drauf. Wer seine -Emissionen senkt, kommt mit weniger Zertifikaten aus und kann nicht benötigte sogar verkaufen, macht also einen Gewinn. Diese Regelung gilt für rund 11 000 Firmen und Kraftwerke in den Mitgliedsstaaten. 2013 standen 2,084 Milliarden Zertifikate zur Verfügung.

Warum hat das System bisher nicht funktioniert?

In den vergangenen Jahren gab es zu viele Zertifikate, sodass der Preis immer weiter sank. Außerdem hatten die Mitgliedsstaaten für zahlreiche energieintensive Bereiche Ausnahmen erlaubt. Experten gehen davon aus, dass die Papiere pro Tonne rund 25 Euro kosten müssten, um eine Wirkung zu erzielen. In diesem Jahr lag der Preis zwischen fünf und sieben Euro.

Was will die EU mit den neuen Regeln nun erreichen?

Das Ziel der EU besteht darin, die -Emissionen bis 2030 um 43 Prozent gegenüber 2005 zu senken. Man hat sich darauf verständigt, jedes Jahr 2,2 Prozent der Verschmutzungs-Bons vom Markt zu nehmen. Bisher waren das nur 1,74 Prozent. Umgerechnet bedeutet dies, dass etwa 550 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger ausgestoßen werden dürfen. Ein Teil der einkassierten Papiere wandert in eine Reserve, ein anderer Teil verschwindet aber vom Markt. Mit dieser Verknappung dürfte der Preis für die Zertifikate steigen, sodass es wieder günstiger ist, in grüne Produktionsmethoden zu investieren.

Verlegen energieintensive Betriebe ihre Standorte in Nicht-EU-Länder?

Antwort: Es gibt etwa 50 Industriebereiche, die vom Zertifikate-Handel besonders betroffen sind. Dazu zählen die Stahl- und auch die Zementbranche, weil sie sehr viel Energie verbrauchen. Für diese Sektoren soll es Ausnahmen geben: Obwohl die Gesamtzahl der Papiere verringert wird, können die Mitgliedstaaten etwa 3,5 Prozent mehr kostenlose -Bons an energieintensive Betriebe ausgeben.

Was bedeutet diese Reform für die umstrittenen Kohlekraftwerke?

In Deutschland wird die Hälfte der Emissionen durch das Zertifikate-System erfasst. Da die Bundesrepublik ihre Klimaziele für 2020 wohl verfehlen dürfte, rechnen Experten mit steigendem Druck auf die Betreiber von Kohlekraftwerken, diese stillzulegen. Für ärmere Staaten wie Rumänien und Bulgarien gibt es einen neuen Fonds, aus dem die Umrüstung von Unternehmen und Energiebetrieben unterstützt wird. Bukarest und Sofia dürfen aus dem Fonds bestehende Kohlekraftwerke umrüsten.

Was hat der Verbraucher eigentlich von diesem Handel mit -Papieren?

Wenn weite Teile der Wirtschaft auf -ärmere Produktion umstellen, hat jeder etwas davon. Die EU-Kommission erwartet von den Mitgliedsstaaten, die Einnahmen aus dem Emissionshandel so zu investieren, das weitere Einsparungen des Klimakillers möglich werden. Gedacht ist an die Förderung sparsamer Heizungen oder besser gedämmter Häuser.

