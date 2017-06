Wie kommt man hier zum Kindergarten? Die Pirnaer Straße war voll gesperrt, die Kita völlig von Rettungswegen abgeschnitten. Das besorgte die Eltern.

Das Elbkinderland wurde von den Bauarbeiten überrascht. © N. Millauer

Zu Beginn dieser Woche sollte die Pirnaer Straße eine neue Asphaltdecke bekommen. Dafür musste die Straße voll gesperrt werden. Von der Sperrung ist auch der Kindergarten Elbkinderland betroffen. Der Zugang dorthin war gekappt. Dass das passieren sollte, hatte die Stadt angekündigt. Die Kita wurde nach Informationen von Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) jedoch erst am 12. Juni durch die Bauleitung darüber informiert, dass am nächsten Tag die Straße voll gesperrt werden soll. Die Sperrung habe man dann aber offenbar entgegen den Absprachen umgesetzt, sagt er.

Eltern, die ihre Kinder am Dienstagmorgen zur Kita bringen wollten, kamen nur auf einem etwa 50 Zentimeter breiten Streifen des Fußwegs dort hin, so Robert Sattler, dessen Kinder in die Kita gehen. „Mit dem Kinderwagen konnte man dort gar nicht mehr durch und mit mehr als einem Kind war es wirklich schwierig.“ Das Elbkinderland wird vom DRK-Kreisverband Pirna betrieben. Dort hat man kein Verständnis für das Vorgehen. „Wir fühlen uns vor den Kopf gestoßen, dass die Zufahrt zur Kita gekappt wurde, ohne uns rechtzeitig Bescheid zu geben“, sagt deren Präsident Oliver Wehner. Sonst habe die Zusammenarbeit mit der Stadt bei Bauarbeiten immer gut geklappt. Diesmal fühle man sich übergangen, so Oliver Wehner.

Er und die Eltern machten sich vor allem Sorgen, wie im Notfall Rettungswagen an den Kindergarten herankommen würden. „Hätten wir ein paar Tage eher erfahren, hätten wir eine Notbetreuung organisieren können“, sagt Oliver Wehner.

Klaus Tittel macht die Bauleitung für das Chaos verantwortlich. Er findet deren Vorgehen vollkommen unverständlich. Rettungskräfte hätten die Kita aber jederzeit erreichen können, betont er. „Für so einen Fall gibt es klare Anweisungen“, sagt er. Es lägen Stahlplatten bereit, die über Löcher gelegt werden können, im Notfall hätten Einsatzfahrzeuge über den frischen Asphalt fahren können, so Klaus Tittel. Am Mittwoch, hofft er, wird sich die Situation wieder bessern, die Straße freigegeben.

