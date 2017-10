Aus dem Gerichtssaal Wie kommt das Blattgold auf den Heizpilz? Über 60 Taten und ein Schaden von mehr als 800 000 Euro – das wirft die Staatsanwaltschaft einem alten Bekannten vor.

Christian L. ist nun munter dabei, sein Vorleben im Gerichtssaal aufzuarbeiten. Wie kam es dazu, dass er einen Heizpilz und einen Kaminofen vergoldet hatte, ist dabei eine Frage, die das Landgericht nur am Rande beschäftigt – auch wenn gerade das zeigt, mit welcher Chuzpe der Mann möglicherweise vorgegangen ist.

Laut Anklage soll er zwischen 2011 und Anfang 2017 vor allem in Geschäfte, Büros, Firmen sowie eine Wohnung eingebrochen sein, Autos, Kräder und Fahrräder, Schmuck, Werkzeug, Computer gestohlen haben und dergleichen mehr. Die in den beiden Anklagen zusammengetragenen Taten – vor allem schwerer Diebstahl, aber auch Hehlerei – beziffern allein den Wert der Beute auf mehr als 800 000 Euro. Darunter Blattgold für mehr als 30 000 Euro und mehrere Einbrüche in Modegeschäfte in der Dresdner Innenstadt, aus denen er mit mindestens einem Komplizen jeweils Ware im Wert von 40 000, 50 000 und sogar knapp 80 000 Euro geschleppt und abtransportiert hatte – zunächst wohl in eine von ihm angemietete Lagerhalle in der Meschwitzer Straße.

Nach Verlesung der Anklage ist es nun Verteidigerin Ines Kilian gelungen, mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht eine Verfahrensverständigung zu erzielen. Demnach hat die Strafkammer dem mehrfach vorbestraften 33-Jährigen eine Freiheitsstrafe von maximal sieben Jahren und acht Monaten sowie den Aufenthalt in einer Drogentherapie für ein umfassendes Geständnis angeboten. Ohne Geständnis, das machte die Staatsanwältin klar, sehe sie wenig Spielraum, den Angeklagten mit weniger als zehn Jahren Gefängnis davonkommen zu lassen.

Und so berichtet der Angeklagte, wie er etwa die Kartons mit dem Blattgold aus einer Firma entwendet habe. Dann habe er damit den Heizpilz vergoldet – sogar mit Anleitung aus dem Internet. Wenn er um den Wert des Goldes gewusst hätte, hätte er das nicht gemacht, sagte er. L. sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Der Prozess wird fortgesetzt.

zur Startseite