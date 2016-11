Wie kommen mehr Burg-Touristen? Stolpens Innenstadt soll lebendiger werden. Allein mit Aktionen geht das nicht. Stadträte benennen Schwachstellen.

Kein Besucher weit und breit auf dem Stolpener Marktplatz. Das soll sich ändern, hoffen die Händler und Gastronomen. Nur das Wie ist noch unklar. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Stolpens City-Managerin Simone Schöne prognostizierte bei den meisten noch verbliebenen Geschäften in der Stolpener Innenstadt einen Generationswechsel. In den nächsten Jahren werde es sicherlich einige Geschäfte geben, die schließen oder einen Nachfolger suchen. Darüber werde man reden müssen.

Nicht zuletzt versucht das City-Management-Projekt deshalb in die Offensive zu gehen, um schon jetzt dem Trend gegenzusteuern. Der Wettbewerbsbeitrag „Mit Geist und Maus“, mit dem sich die Stadt Stolpen am diesjährigen City-Wettbewerb beteiligt, reiht sich ein in weitere Aktionen. Sie alle haben das Ziel, mehr Besucher und mit ihnen wieder mehr Leben in die Innenstadt zu holen (SZ berichtete). Die City-Managerin hatte bereits einige Aktionen organisiert, musste aber gestehen, dass sie anfangs doch zu euphorisch herangegangen sei. Seit Januar ist sie nun im Amt. Vor dem Stadtrat zog sie kürzlich Bilanz. Und dort gab es dann auch noch ein paar ganz andere Meinungen und Ideen. CDU-Fraktionsvorsitzender Roman Lesch wünschte sich pfiffige Händler, die ihr Geschäft verstehen und die mit dem Herzen dabei sind. „Wir sind nicht die Bastler für die Gewerbetreibenden. Die Initiativen müssen von den Händlern kommen“, sagt er.

Busse sollen Marktplatz ansteuern

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Friedrich sieht zum Beispiel den Marktplatz zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Er appellierte daran, den südlichen Schlossberg und die Lindenallee nicht zu vergessen. „Wenn wir Leute dazu bewegen wollen, dass sie nicht nur die Burg besuchen, sondern auch um die Burg herum einiges erkunden wollen, dann müssen wir dafür auch etwas bieten“, sagt Friedrich. Als ein Beispiel nannte er die geplante Aufwertung der Lindenallee. Von gezielten Aktionen halte er allerdings nicht viel. In den letzten Jahren habe man da schon so viel darüber geredet.

Stadtrat Michael Walther (Liste CDU) brachte ein Thema auf den Tisch, welches fast abgehakt schien. „Wieso stehen alle Busse auf den Parkplätzen? So kommen die Leute nicht auf den Markt. Und ohne Menschen wird das nichts“, sagt er. Er versucht, ein leidiges Thema in Stolpen wieder anzuschieben, und zwar, dass Busse auch den Marktplatz ansteuern und dort die Fahrgäste ausladen. Die Idee gibt es in Stolpen schon länger, wurde aber ad acta gelegt, weil größere Busse nicht durch das Stadttor passen. Michael Walther will sich aber damit nicht zufrieden geben. Schließlich seien die Zeiten andere. „Es gibt heute Ampelanlagen. Alles ist möglich“, sagt er. Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) hat aber mit dem Thema Busse offenbar abgeschlossen. „Die Bustouristen sind der geringste Anteil. Außerdem haben die Bustouristen auch kaum Zeit durch die Stadt zu streifen, weil sie schnell zum Bus zurück müssen“, sagt er.

Walther sieht aber noch weitere Schwachstellen. So habe Stolpen am Markt keine Parkplätze für Motorräder, eine E-Bike-Aufladestation direkt am Markt wäre auch nicht schlecht. Und der WLAN-Empfang müsste auch verbessert werden. Alles Dinge, die für Stolpens Besucher wichtig seien. „Und sind die Leute erst einmal auf dem Markt, ist schon viel erreicht“, sagt er. Jan Barowsky, FDP-Stadtrat und zugleich Ortsvorsteher von Langenwolmsdorf, unterstützt die Idee mit den Bussen. „Warum wollen wir es nicht noch mal versuchen. Es sind doch ein paar Jahre vergangen“, sagt er. Und er pflichtete Roman Lesch bei. In den Ortsteilen würden die Einwohner auch selbst alles organisieren. Und das müsse auch so von den Stolpenern kommen. Noch etwa ein Jahr haben die mit Simone Schöne noch einen Coach bei der Hand.

