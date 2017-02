Wie können Aggressionen gestoppt werden? Die Polizei kommt in die Oberschule – diesmal zur Gewaltprävention.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

In den vergangenen Jahren ist ein Anwachsen von Gewaltbereitschaft und Aggressionslust im öffentlichen Leben zu verzeichnen. „Auch in öffentlichen Einrichtungen und besonders schon bei Kindern und Jugendlichen ist diese Tendenz im Alltag und in den Schulen nicht zu übersehen“, sagt Annett Oliva-Pohl von der Ebersbacher Oberschule. „Das friedliche Miteinander und Lernen wird dadurch erschwert und beeinträchtigt“, so die Lehrerin. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken und aufzuklären, fanden vor geraumer Zeit Vorträge zu Auswirkungen von Gewalt auf das Zusammenleben, Mobbing – speziell Cybermobbing und seine Folgen – statt. Partner dieses Aufklärungsprojektes war die Gewaltpräventionsstelle der Polizei Dresden.

„Danach wurde allen Beteiligten klar, dass wir bei der Aufklärung nicht stehenbleiben konnten. Deshalb reifte der Gedanke, Teambildung und Anti-Aggressionstraining mit Lebensnähe und direkter Selbsterfahrung zu üben“, heißt es aus der Schule. Kürzlich begann dieses außergewöhnliche Projekt mit Pilot-Charakter. Beide nun sechste Klassen der Oberschule durchliefen unter Leitung von Polizeihauptmeisterin Heerwagen und Hauptmeister Wittmann ein Training in der Schulturnhalle. Dabei konnten die Schüler hautnah Normen erarbeiten und den Wert eines guten Teams erfahren. Lehrerin Oliva-Pohl: „Sie erkannten, wie sich Vertrauen in den anderen anfühlt, wie man durch gemeinsames Handeln zum Erfolg gelangt und sich gestärkt fühlt.“ Anfang Februar erweiterten die Schüler ihren Erfahrungsraum in öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt Dresden.

In einem von der Bundespolizei und der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellten und zu Schulungszwecken vorbereiteten S-Bahn-Waggon wurden die Schüler mit simulierten Situationen zu Normverstößen konfrontiert. Das rollende Klassenzimmer stellte unter Leitung der Bundespolizei spielerisch und eindrucksvoll Gefahrensituationen im alltäglichen Leben nach, auf die die Schüler reagieren sollten. „Dieses Projekt zeigt, dass es wichtig ist, gemeinsam gegen Gewalt und Aggression in unserem modernen Leben vorzugehen.“

Die Schule dankt allen Beteiligten, die das wertvolle Projekt zum Leben erweckten und allen, „die uns in unseren Bemühungen um ein friedliches und gewaltfreies Leben unterstützen.“ Polizei, Bahn, Lehrer, Eltern und Schüler stellten fest: „Das ist nicht allein zu schaffen.“ Sie wünschen sich, dass sich die ersten Erkenntnisse im Leben der Kinder verankern und wirken. Dieses einzigartige Projekt möchten sie für ganz Sachsen weiterempfehlen. (SZ)

